台中北屯82歲婦疑「孤獨死」化為白骨 水公司發現異常6千度用水才揭悲劇

今天下午，台中市北屯區驚傳1起令人鼻酸的獨居長者死亡案件；82歲曾姓老婦長年獨居，疑似在家中離世已超過2個月，直到自來水公司發現她家用水量異常暴增，高達6千度，前往查訪多次無人回應，通報里長、社工及警方協助破門，才揭露這起「孤獨死」悲劇。

警方指出，今日下午1時26分接獲通報，台水人員表示該戶自9月起用水量激增，懷疑家中有異狀。經會同里長與社工進入屋內，赫見曾姓婦人倒臥屋內，遺體已嚴重腐化，部分化為白骨，現場無明顯外力介入或打鬥跡象，屋內環境雜亂。

警方初步研判，曾婦可能在家中意外身亡，因長期無人探視，遺體逐漸腐敗；雖有傳出「水龍頭未關」導致用水暴增的說法，但警方到場時並未發現流水情形，懷疑是房屋管線老舊造成漏水。

鄰居透露，曾婦個性內向，平日靠撿拾資源回收維生，也會參加附近宮廟活動，但近2、3個月未再露面，由於住處並未傳出惡臭味，街坊一度以為她外出或身體不適，未料竟發生憾事。

警方已通知曾婦女兒到派出所製作筆錄；女兒表示，已半年未與母親聯絡，對死因暫無意見。全案已報請檢察官相驗，進一步釐清確切死因，全案將報請台中地檢署檢察官會同法醫相驗。這起事件再度凸顯高齡獨居者的社會困境，也讓社區民眾感嘆「多一分關心，也許就能避免悲劇發生」。



