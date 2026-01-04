台中區徵重劃開發連年獲獎肯定 智慧地政打造國際宜居城市

台中市政府地政局7年來以智慧地政、地利共享為願景，積極推動各項開發業務，成果豐碩且深具前瞻性。其中13期市地重劃區表現尤為卓越，連年奪得國家建築金獎等多項大獎肯定，不僅大幅提高土地利用價值，更成功帶動區域建設發展。而烏日前竹地區與豐富專案等開發案的成功，更奠定了台中邁向國際級宜居城市的堅實基礎。

(見圖)豐富專案區段徵收實現城市發展_

地政局表示，在重大開發工程方面，烏日前竹地區區段徵收工程榮獲「第26屆國家建築金獎-公共建設優質獎」，此案不僅繼今年7月「2025國家卓越建設獎」後再度獲獎，更展現了地政工程規劃設計的硬實力。此工程涵蓋3處公園與2處兒童遊戲場，配合區徵工程範圍內的園道系統，未來將串聯各社區，提供綠化、休閒、滯洪及防災等多重功能。

備受矚目的豐富專案區段徵收工程於110年1月11日順利完工通車，有效紓解豐原中正路交通壓力。

地政局說明，除了工程品質深獲專家青睞，台中市的開發量能更是全國第一。13、14及15期重劃區合計面積達640公頃，規模為全國之最。其中13、14期重劃歷時12年，在市府團隊努力下順利完成。此外，在追求開發規模的同時，地政局也注重文化資產保護與生態永續，例如13期重劃區便巧妙將文資融入景觀，14期重劃區更融入生態環保與文化特色，結合土庫溪渠道設計景觀公園，營造永續綠色環境，讓土地開發與自然環境共存共榮。