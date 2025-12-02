台中區農改場寄居彰化41年 邱建富：是時候正名了

彰化縣長參選人邱建富於大村召開縣政說明會時正式拋出政見，主張推動台中區農改場正名為彰化區農改場。（記者方一成攝）

目前台灣各地皆設有農業改良場，包括桃園、苗栗、台南、高雄、花蓮、台東等區，皆以所在地命名，唯獨「台中區農業改良場」實際座落於彰化大村，仍以台中命名，長期造成民眾與農民朋友的錯亂。彰化縣長參選人邱建富今（二）日於大村召開縣政說明會時正式拋出政見，主張推動「台中區農改場」正名為「彰化區農改場」，讓名實相符，也讓彰化的農業研發能見度真正被看見。

邱建富指出，彰化是台灣重要的農牧大縣，農產項目多元，包括稻米、蔬果、花卉、畜牧等產值皆名列全台前段班，但過去中央農業科研體系中，彰化反而沒有屬於自己的改良場名稱。這不只是名稱問題，更影響彰化農產的品牌定位、資源分配與政策研發的優先度。

邱建富強調，正名是象徵，但更重要的是 把彰化農業帶入下一個升級階段，他提出三大推動方向，包括第一、強化改良場與地方產業鏈合作，正名後將爭取更多彰化在地作物的專案研究，包含品質提升、智慧農業導入等，讓研究資源真正與地方需求接軌。第二、打造全國示範的「農業科技走廊」，未來將結合彰化的產業帶，形成農業技術示範區，引進AI農務，打造新一代「農業科技走廊」，讓年輕人願意回鄉務農、讓農業更高產值、讓地方更具競爭力。第三、提高彰化農產品的國家級品牌能見度，「彰化農業的優點，需要有國家級研究單位的背書。」邱建富表示，正名後將同步爭取更多中央專案，讓農民在市場上有更好的價格與競爭力。

邱建富表示，自己過去就時常走入農民團體，也深知地方農業面臨人口老化、產銷落差、氣候風險升高等現況。農業不是只靠補助，而是需要科技、制度、與市場策略共同進化。因此正名不僅是尊重地方，更是宣示彰化要從「傳統農業大縣」邁向「科技農業強縣」的第一步。

邱建富呼籲，彰化值得擁有自己的名字，也值得擁有實質的農業資源布局。未來當選縣長，將立即與中央相關部會協調正名程序，並針對彰化產業量身打造一套完整的農業升級藍圖，讓青年回得來、農業賺得更多、農民生活更穩定。