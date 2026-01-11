台中十大伴手禮揭曉 盧秀燕化身帶貨女王拚經濟

「2026第17屆台中市十大伴手禮」得獎名單11日出爐，且於台中市政府廣場舉辦頒獎典禮。（馮惠宜攝）

「台灣有半導體，台中有伴手禮！」台中市長盧秀燕11日現身市府廣場，親自為第17屆「台中市十大伴手禮」得獎商家頒獎。她再度化身最強「帶貨女王」，強調其施政核心就是「拚經濟、拚經濟、再拚經濟」，為了推廣在地產業，她不僅頻頻開直播，更不惜在鏡頭前大啖美食，直言只要能幫台中商家行銷，讓大眾看見業者研發的辛勞與實力，她絕對賣力到底。

今年選拔規模首度擴大，區分為「糕餅烘焙」與「特色文創」雙組別，從高達215家角逐業者中，嚴選出20家首獎商家。盧秀燕指出，台中產品每年產出數萬項，能脫穎而出者不只是好吃、好看，更是品質與品牌的保證，堪稱是台中邁向國際的「行銷通行證」。本屆選拔過程被譽為史上最激烈，業者須歷經專業評審、台中通APP網路票選及民眾現場評比等三道嚴格關卡，競爭態勢空前。

本次得獎名單星光熠熠，「梨子Liz」表現最為亮眼，一舉奪下雙料冠軍，成為全場焦點。 糕餅烘焙組由拾個月、犁茶品記、熊介巧、旺來八鳳梨酥、七個小日子、久久津乳酪本舖、酥式圈法式千層甜甜圈、巴部屋工房、3點1刻、十八子肉等10家奪魁；特色文創組則由米玥麻糬堂、古典玫瑰園、炳叔烤玉米、晴天菓子、歐舍咖啡、鄭記油蔥酥、澎沛黑白木耳飲、川咖啡、梨子Liz、木匠兄妹木工房獲選。

