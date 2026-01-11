台中十大伴手禮揭曉 盧秀燕：雙半經濟富市台中

【記者陳世長台中報導】2026第17屆台中市十大伴手禮得獎名單11日揭曉，並在中市政府廣場舉行頒獎典禮。市長盧秀燕表示，台中市不僅是今年全台率先啟動伴手禮選拔的城市，更透過連續17年舉辦的不懈堅持，成功讓台中十大伴手禮成為全台灣最具代表性且與公信力的官方選拔活動。



盧秀燕巧妙形容，「台中有兩半」：一半是名揚全台的「十大伴手禮」；另一「半」則是引領全球的「半導體」產業。台積電、美光等巨頭皆深耕台中，展現市府在拚經濟的道路上的努力不懈，全力打造台中「富市好生活」。

盧秀燕表示，選拔競爭激烈，業者經過專業評審團嚴謹評選，更要在全民網路與現場票選機制中脫穎而出，每位獲獎者都是歷經過多重考驗，才能夠獲得十大伴手禮店家的殊榮，獲獎者皆是台中之光。

台中市工商發展投資策進會表示，今年活動持續結合台中購物節與慶典經濟，透過「台中通TCPASS APP」進行網路票選，並搭配現場票選及市集展售活動，成功將人氣轉化為實際買氣，實質回饋業者。

工策會說明，此屆選拔除深耕多年的知名糕餅老店外，也有網路高人氣品牌、餐飲業者及新創、文創團隊共同角逐，更有泰雅族特色伴手禮品牌，遠從和平區環山部落到場參賽，展現台中伴手禮產業的多元與創新。恭喜得獎店家過關斬將、突破重圍，在號稱「史上競爭最激烈」的此屆選拔中從215家業者中脫穎而出。首獎糕餅烘焙組分別為拾個月、犁茶品記、熊介巧、旺來八鳳梨酥、七個小日子、久久津乳酪本舖、酥式圈法式千層甜甜圈、巴部屋工房、3點1刻、十八子肉。

首獎特色文創組分別為米玥麻糬堂、古典玫瑰園ROSE HOUSE、炳叔烤玉米、晴天菓子、歐舍咖啡、鄭記油蔥酥、澎沛黑白木耳飲、川咖啡、梨子Liz、CARPENTER木匠兄妹木工房。此外，共有100家店家獲頒「好禮標章」，工策會也向所有入圍及得獎品牌表達肯定，大家都是台中產業的驕傲。

