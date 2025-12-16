台中十大伴手禮歐客佬「冠軍藝伎」咖啡竟是冒牌貨 檢方偵辦中

即時中心／林韋慈報導

台中市十大伴手禮常勝軍「歐客佬咖啡」，驚爆高價咖啡豆標示不符，歐客佬日前遭巴拿馬知名咖啡莊園Finca Sophia的莊園主Willem J. Boot二度指控，表示歐客佬涉嫌以他牌的咖啡豆，假冒「Finca Sophia 索妃亞莊園」名義高價販售。一開始歐客佬咖啡稱為「行政疏失」，引來Willem J. Boot二度發聲明狠批，對此，台中市食安處已介入調查並函送地檢署偵辦。





Willem J. Boot12月6日再度發文指台灣的「BLACK GOLD」和「OKLAO COFFEE ROASTERS」兩家關係企業，在從未向莊園或其合作夥伴採購任何生豆的情況下，卻於2023年與2025年兩度以「Finca Sophia」名義行銷與販售產品，並嚴斥駁斥「行政疏失」論調，直接定調此為「不當代表（misrepresentation）」的侵權行為。



台中市政府則表示，食安處於11月底即動員多組人力，前往歐客佬總公司及門市進行查察。經查，現場販售的「Finca Sophia 巴拿馬索妃亞莊園藝伎水洗黃金烘焙」咖啡豆，其產品標示與實際原料來源不符，已涉及違反《食安法》第15條「攙偽或假冒」之規定，全案依同法第49條函送台中地檢署偵辦，後續將配合司法調查。

快新聞／冠軍藝伎咖啡是冒牌貨！歐客佬遭跨海指控 中檢偵辦中

歐客佬官網。（圖／擷取自歐客佬官網）

事件爆發後，許多老顧客感到失望，並直言「這是誠信問題」，歐客佬雖已下架該產品，但部分網友表示認為若涉及詐欺，「應該就直接收攤了」，顯示此一事件已嚴重影響品牌形象。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

