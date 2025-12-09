台中十大伴手禮票選開放報名

第十七屆台中市十大伴手禮票選活動即日起開放店家網路報名。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳∕台中報導

「第十七屆台中市十大伴手禮」票選活動即日起開放店家網路報名至二十六日截止，工策會邀請在地優質伴手禮店家踴躍報名，明年一月十日至十一日於市府前廣場舉辦現場票選及市集活動，歡迎民眾投票支持心目中的台中伴手禮代表。

工策會總幹事黃于珊表示，市長盧秀燕及市府團隊推行「慶典經濟」，「台中市十大伴手禮」票選活動由工策會辦理至今邁入第十七屆，不僅是產業競賽，更是台中城市品牌的年度代表盛事。獲得十大伴手禮及好禮標章的店家，皆能獲得極大行銷機會，將票選人氣轉化為實際消費動能，帶動業績成長，讓「台中之光」在國際舞台上發光發熱，將在地優質品牌行銷海內外。

黃于珊指出，本屆活動以「在地創新、閃耀國際」為主題，鼓勵業者於「整體包裝設計」、「在地特色代表性」及「產品價值及發展潛力」等評分項目中，融入ＥＳＧ概念與在地特色，採用環保包裝、在地原料及永續設計，亦鼓勵青農、原民、客家文化、社會企業等多元團體參與。為鼓勵更多店家參與，本屆分為糕餅烘焙組與特色文創組兩組，各取總分最高前十名、合計二十名；入圍百大好禮者將獲頒官方認證「好禮標章」，攜手業者共創「富市台中、新好經濟」。

立法院副院長江啟臣稱讚送禮首選「台中市十大伴手禮」，立法院接待外賓的禮品至少一半以上都是選購台中的優質品牌，深獲賓客好評；他也即將帶上台中伴手禮出訪新加坡，讓國際看見台中好禮。

立委楊瓊瓔表示，糕餅業一年創造超過二百億元經濟產值，並持續進步創新，每年誕生各式各樣具有特色的十大伴手禮，帶領產業潮流，期許明年能再見證十大伴手禮更創高峰。