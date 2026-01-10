台中十大伴手禮票選開跑！百家品牌市府廣場爭鋒…現場投票好禮大方送

記者吳泊萱／台中報導

第17屆「台中市十大伴手禮」現場票選活動，今明兩日在台中市府廣場盛大登場。

春節送禮熱潮將至！第17屆「台中市十大伴手禮」現場票選活動將於今明兩日（10、11日）在台中市府廣場盛大登場。現場集結山海屯城區共100家優質品牌，涵蓋傳統糕餅、創新烘焙及文創小物展售，到場投票還有機會抽中限量伴手禮，邀請民眾趁週末一起來共襄盛舉。得獎名單將在明日（11日）由市長盧秀燕親自揭曉。

「十大伴手禮」票選現場集結山海屯城區共100家優質品牌，涵蓋傳統糕餅、創新烘焙及文創小物展售。（圖／翻攝畫面）

工策會副總幹事林家興表示，十大伴手禮由工策會辦理迄今已邁入第17屆，累積吸引數千家業者參與，選拔出上百家得獎品牌，是全台伴手禮產業最具指標的官方選拔活動。今年票選活動首度移師台中市府廣場舉辦，業者也卯足全力催票，不僅祭出超值優惠，更準備上千份好康贈品回饋支持消費者，邀請民眾來投票、逛市集、撿優惠，感受台中伴手禮的豐富魅力。

「十大伴手禮」票選現場集結山海屯城區共100家優質品牌，涵蓋傳統糕餅、創新烘焙及文創小物展售。（圖／翻攝畫面）

林家興指出，本次十大伴手禮參賽品項涵蓋傳統糕餅、飲品、創新烘焙及生活文創等多元類型，除老字號品牌外，也有許多青農、原民、客家文化及社會企業等特色店家參與。為擴大活動效益，工策會今年首度規劃「糕餅烘焙」與「特色文創」雙組別首獎，網路票選日前截止，短短3天即累積超過7萬票，堪稱史上最激烈一屆。

第17屆「台中市十大伴手禮」現場票選活動，今明兩日在台中市府廣場盛大登場。（圖／翻攝畫面）

工策會說明，活動兩日自上午10時至下午4時開放民眾現場投票，投票區設於台中市政府廣場文心樓側，採手機號碼綁定驗證，每人限投一次，須勾選8至10項參選商品，完成投票即可參加抽獎，有機會獲得美味的一口太陽餅禮盒。主辦單位亦將嚴格執行防弊機制，透過手機驗證及不定期更換投票網址，確保票選公平、公正、公開。

工策會也呼籲民眾遵守投票秩序，現場將依人潮彈性調整排隊動線，並安排服務臺及護理人員提供即時協助，請民眾配合工作人員指引，共同維護活動安全與票選品質。

