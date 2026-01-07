台中十大伴手禮網路票選開跑投票可望抽好禮

▲台中市工策會今（7）日邀請百大入圍店家代表亮相，號召全國民眾踴躍參與投票。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.7)

[NOWnews今日新聞] 第17屆台中市十大伴手禮網路票選活動今日開跑！台中市工商發展投資策進會今（7）日邀請百大入圍店家代表亮相，號召全國民眾踴躍參與投票，選出最具代表性的台中好禮。

台中工策會今日下午舉辦記者會，邀請今年剛出爐的百大入圍店家代表出席，宣布即日起三天開放網路票選，本週末1月10日、11日在台中市政府廣場舉辦大型現場票選暨市集展售活動，歡迎民眾親臨現場以實際行動支持在地品牌。

▲百年老餅鋪陳允寶泉的一口太陽餅，入圍百大店家，10日起二天參與現場票選及市集活動。。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.7)

工策會表示，民眾只要下載並註冊登入「臺中通 TCPASS APP」，點擊購物節活動首頁輪播橫幅進入投票頁面，即可參與網路票選，還有機會抽中多款精美伴手禮盒。

廣告 廣告

工策會副總幹事林家興表示，台中市十大伴手禮票選活動，是全台伴手禮產業最具指標性的年度盛事。今年以「在地創新、閃耀國際」為主題，共有215家優質品牌報名參賽，經由13位產官學界專家、美食網紅及部落客組成的專業評審團，完成嚴謹的試吃與評選作業後，已於1月5日公布100名入圍店家名單。

▲台中十大伴手禮網路票選開跑，85度c以瓦片葵花子酥入圍百大，10日起二天參與現場票選及市集活動。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.7)

出席記者會的國民黨立委楊瓊瓔表示，百家入圍店家今日起進行網路票選，其實入圍即是得獎。10、11日現場票選後，將選出「十大伴手禮首獎」糕餅烘焙組及特色文創組共計20名，同步頒發官方認證的「好禮標章」予100名入圍店家，期盼協助業者提升品牌能見度、拓展市場商機。

台中市好禮協會理事長王曉薇表示，今年除深受消費者喜愛的傳統糕餅與創意西點外，亦有多家餐飲品牌推出年菜禮盒參賽，顯示業者積極搶攻春節送禮與年菜市場，展現豐沛的研發能量與創新實力。

▲台中市工商發展投資策進會今（7）日邀請百大入圍店家代表亮相，（圖／記者金武鳳攝，2026.1.7)

台中市糕餅商業同業公會理事長紀旭東指出，今年參賽品牌類型多元，包含網路高人氣名店、青農品牌、農會品牌、新創烘焙工作室及原民特色商品等，讓臺中伴手禮從傳統糕餅延伸至甜點、茶飲、農特產與文創設計等領域，充分體現「越在地、越國際」的城市魅力。

更多活動資訊與票選動態，請至「臺中市十大伴手禮」官方網站（https://www.top10gifts.com.tw/）及FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/taichungtop10gifts/

）查詢，

更多 NOWnews 今日新聞 報導

YONEX群岳盃全國羽球賽台中開打 千餘組選手齊聚競技

開飯川食堂插旗台中廣三SOGO 1/3開幕享好禮3重送

台中LaLaport南館改裝亮相 NET辦封館選衣邀弱勢體驗