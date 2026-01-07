台中十大伴手禮網路票選開跑 百大入圍店家拚人氣

（中央社記者郝雪卿台中7日電）第17屆台中市十大伴手禮網路票選活動今天開跑，主辦單位台中市工策會今天邀集百大入圍店家出席記者會，號召全國民眾踴躍參與投票，選出最具代表性的台中好禮。

台中市工商發展投資策進會下午在台中市政府舉行記者會，邀請剛出爐的百大入圍店家代表出席，宣布7日起到9日開放網路票選，10日、11日將於台中市政府廣場舉辦大型現場票選暨市集展售活動。

工策會說明，民眾只要下載並註冊登入「台中通TCPASS」APP，點擊購物節活動首頁輪播橫幅進入投票頁面，即可參與票選，還有機會抽中多款精美伴手禮盒；10日、11日將於市府廣場舉辦大型現場票選暨市集展售活動，邀請全台民眾前來，將人氣轉化為買氣，共同推動台中慶典經濟。

工策會副總幹事林家興表示，「台中市十大伴手禮票選活動」今年共有215家優質品牌報名參賽，競逐伴手禮界的金字招牌；經由13名產官學界專家、美食網紅及部落客組成的專業評審團試吃與評選作業後，5日正式公布100名入圍店家名單。

出席記者會的國民黨立委楊瓊瓔說，百家入圍店家今起進行網路票選，其實入圍即是得獎，11日票選結果將揭曉，選出烘焙組及特色文創組各10名，共20名得主，讓大家選擇伴手禮時更有依據。

台中市好禮協會理事長王曉薇表示，今年除深受消費者喜愛的傳統糕餅與創意西點外，也有多家餐飲品牌推出年菜禮盒參賽，顯示業者積極搶攻春節送禮與年菜市場，展現豐沛研發能量與創新實力。

台中市糕餅商業同業公會理事長紀旭東則說，今年參賽品牌類型多元，包含網路高人氣名店、青農品牌、農會品牌、新創烘焙工作室及原民特色商品等，讓台中伴手禮從傳統糕餅延伸至甜點、茶飲、農特產與文創設計等領域，充分體現「越在地、越國際」的城市魅力。（編輯：陳仁華）1150107