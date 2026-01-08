台中十大伴手禮網路票選開跑 週末現場票選市集接力登場

今年共有215家優質品牌報名參賽，競逐伴手禮界的金字招牌。

「2026 第17屆台中市十大伴手禮」即日起開放網路票選，活動自（7）日至9日一連3天登場。台中市工商發展投資策進會於市府市政大樓舉辦百大好禮店家記者會，邀請今年剛出爐的百大入圍店家代表出席，號召全國民眾踴躍參與投票，一同選出最具代表性的台中好禮。

工策會說明，民眾只要下載並註冊登入「台中通 TCPASS APP」，點擊購物節活動首頁輪播橫幅進入投票頁面，即可參與票選，還有機會抽中多款精美伴手禮盒。這週末1月10日、11日也將於台中市政府廣場舉辦大型現場票選暨市集展售活動，邀請全台民眾親臨現場，將人氣轉化為買氣，以實際行動支持在地品牌。

工策會副總幹事林家興表示，「台灣不只有半導體，更有台中伴手禮」，林家興指出，今年共有215家優質品牌報名參賽，競逐伴手禮界的金字招牌。經由13位產官學界專家、美食網紅及部落客組成的專業評審團，完成嚴謹的試吃與評選作業後，公布100名入圍店家名單。今年除深受消費者喜愛的傳統糕餅與創意西點外，也有多家餐飲品牌推出年菜禮盒參賽，顯示業者積極搶攻春節送禮與年菜市場，展現豐沛的研發能量與創新實力。

工策會補充，此屆活動再度結合「台中通 TCPASS APP」強化行銷效益，活動期間每位民眾限投票一次，最少須投8票、最多可投10票。參與票選不僅能支持心目中的優質品牌，還可參加伴手禮盒抽獎，為投票過程增添更多驚喜。