台中十大伴手禮邁入第17屆 將打造伴手禮地圖

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2026台中市十大伴手禮得獎名單日前揭曉，今年分為「糕餅烘焙」與「特色文創」2組別，共20家首獎，也被號稱史上競爭最激烈選拔，參賽家數創新高，從215家業者中脫穎而出，台中市工策會新任總幹事陳學聖今天表示，十大伴手禮今年邁入第17屆，未來會規劃十大伴手禮台中地圖，呈現業者的故事。

陳學聖指出，未來將把17屆得獎的品項，規劃十大伴手禮台中地圖，可以點選糕餅類、地圖分區，就可以找到歷屆得獎者，並呈現業者的故事，讓民眾了解台中的優秀禮品，都能夠看到亮點。

梨子咖啡集團旗下「妃賣品」以及「七個小日子」品牌，分別以獨麥之醋及戚風蛋糕禮盒獲得特色文創與烘焙組首獎，是唯一獲得雙料首獎店家，集團創辦人廖梨妃說，品牌秉持友善土地、用心食材的理念，從原料選擇、研發到呈現方式，都以人與生活為中心，並使用在地食材，讓每件作品都帶著生活美感與情感溫度。

今年獲得首獎的店家，有糕餅老店、網路高人氣品牌、餐飲業者及新創、文創團隊，糕餅烘焙組獲獎有拾個月、犁茶品記、熊介巧、旺來八鳳梨酥、七個小日子、久久津乳酪本舖、酥式圈法式千層甜甜圈、巴部屋工房、3點1刻、十八子肉。

特色文創組首獎分別為米玥麻糬堂、古典玫瑰園ROSE HOUSE、炳叔烤玉米、晴天菓子、歐舍咖啡、鄭記油蔥酥、澎沛黑白木耳飲、川咖啡、梨子Liz、CARPENTER木匠兄妹木工房。

