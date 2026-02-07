台中十大伴手禮首獎「獻烘焙」首度進駐台中高鐵站

榮獲台中十大伴手禮與國際iTQI三星肯定的「獻烘焙」進駐高鐵台中站。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

陸續拿下國內外大獎的台中台中十大伴手禮首獎「獻烘焙」，除了拿下台灣百大糕餅伴手禮金質獎，更得到被譽為國際食品界米其林的比利時iTQI風味絕佳獎章三星殊榮，即日起正式進駐高鐵台中站，將來自台中的美味帶給南來北往的旅客，在匆忙旅途中也能享受世界級的烘焙體驗。

去年由中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會主辦的 2025第五屆台灣百大糕餅伴手禮頒獎典禮上，聚集了全台最具代表性的糕餅品牌；台中人氣名店 獻烘焙（iminding）不僅勇奪金質獎，更挾帶榮獲台中十大伴手禮首獎，以及被譽為食品界米其林 的比利時iTQI風味絕佳獎章三星殊榮的強大氣勢，正式宣布進駐高鐵台中站。

「獻烘焙」繼台中老宅總店、台南門市掀起排隊熱潮後，於2月起正式進駐高鐵台中站商場，談及進駐高鐵站的初衷，獻烘焙品牌行銷經理李偉祺表示，品牌從圓可頌起家，並成功拓展多款熱銷禮盒，未來將持續深耕伴手禮市場。看準高鐵台中站作為全台人流第二大站的優勢，透過新店點的設立，直接解決了時間與距離的痛點；無論是商務出差送禮，還是返鄉想帶份代表台中的 精緻點心，獻烘焙台中高鐵店都能讓旅客在離開台中的最後一刻，輕鬆帶走這份得獎伴手禮禮盒，將「台中的驕傲」直接送到旅客手中。

獻烘焙創辦人身為飼料廠第三代，家族深耕農業飼料逾半世紀，有感於傳統產業轉型不易，選擇 以「食」為橋樑，將企業長期支持資深農工的精神，轉化為對烘焙工藝的堅持。從飼料源頭嚴格把 關食安，產品更堅持使用自家農場生產的雞蛋，如同品牌名稱一樣，將最好的食材獻給大家。高鐵店更特別優化了動線設計，推出適合旅途攜帶的手拿禮盒與快速取餐服務，讓旅客在刷證進站前、進站後，都能輕鬆帶走這份榮獲台中十大伴手禮與iTQI三星肯定的美味。