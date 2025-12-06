台中十大伴手禮「獻烘焙」首獲食品界米其林iTQi國際三星認證
記者楊文琳/台中報導
台灣烘焙實力再獲國際肯定！台中在地人氣品牌「獻烘焙Iminding」迎來創立三週年，除榮獲「2025台中十大伴手禮」，其招牌商品「千層捲捲酥」更首度參戰被譽為「食品界米其林」的國際權威評鑑—比利時iTQi（International Taste Institute），以90.8分高分奪得最高榮譽「三星認證」，成為今年少數獲此殊榮的台灣烘焙品牌。
iTQi評審團由全球米其林星級主廚與感官專家組成，全程盲測。獻烘焙以法國AOP認證奶油、台灣良質蛋與嚴選麵粉為基底，堅持職人手工反覆折疊、捲製、烘烤，成就層次分明、入口即化的酥鬆脆度。評語直讚：「酥鬆度完美無瑕，焦糖化尾韻深遠迷人」，肯定其兼具工藝深度與風味高度。
為回饋三年來顧客支持，獻烘焙即日起至12月8日於台中、台南雙門市同步推出三週年限定活動：「滿600抽整單0元」—現場消費滿$600元即可參與抽獎，人人有獎，最大獎直接「整單免費帶走」。「買即贈」限量週邊—凡購入一盒20入「三星認證千層捲捲酥」，即贈品牌獨家設計「獻自製造型吊飾」乙個，寓意「手作溫度，長久相伴」，數量有限，贈完為止。
