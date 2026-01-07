台中十大伴手禮 網路票選起跑

「台中市十大伴手禮票選活動」一連3天進行網路投票，100名入圍店家出席記者會邀請大家投票。（陳淑娥攝）

「台中市十大伴手禮票選活動」深受大眾青睞，台中市工策會7日舉行宣傳記者會，副總幹事林家興表示，今年以「在地創新、閃耀國際」為主題，共有215家品牌參賽，入圍100名，歡迎民眾即日起上網投票，選出心中最強的台中伴手禮，11日將揭曉結果。

林家興表示，台中市十大伴手禮票選活動是全台伴手禮產業最具指標性的年度盛事，今年以「在地創新、閃耀國際」為主題，共有215家品牌報名競逐伴手禮界的金字招牌，經13位產官學界專家、美食網紅及部落客組成的評審團試吃與評選後，5日公布100名入圍名單。

台中市好禮協會理事長王曉薇指出，能入圍100名就是最佳實力的證明，伴手禮代表台中的文化、品牌及職人精神，希望大家脫穎而出。台中市糕餅商業同業公會理事長紀旭東表示，今年參賽品牌類型多元，從傳統糕餅延伸至甜點、茶飲、農特產與文創設計等領域，充分體現「越在地、越國際」的城市魅力。

立委楊瓊瓔到場指出，糕餅產業每年創造超過200億元的經濟產值，並持續精進創新，每年誕生各具特色的十大伴手禮，引領產業潮流，期待最強伴手禮揭曉。

台中市工策會補充，網路投票昨起一連3天，民眾可透過「台中通TCPASS APP」參與，有機會抽中精美伴手禮盒。10日、11日將於市府廣場舉辦大型現場票選暨市集展售活動。

工策會表示，11日將選出「十大伴手禮首獎」，分為糕餅烘焙組及特色文創組兩大類別，共計20名，並同步頒發「好禮標章」給100名入圍者，盼協助提升品牌能見度、拓展市場商機。