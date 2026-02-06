「台中十大伴手禮」齊發 工策會推薦在地好禮迎新春

春節在即，台中工策會推薦台中十大伴手禮。（圖：中市府提供）

農曆新年將至，台中市工策會推出最新一屆「台中市十大伴手禮」得獎名單，集結兼具質感、創意與在地特色的優質禮盒，讓民眾在馬年開春之際，輕鬆備齊圍爐餐桌與走春贈禮，送禮自用皆體面，也讓親友一同感受台中品牌的用心與誠意。

工策會總幹事陳學聖表示，「台中市十大伴手禮」活動今年邁入第17屆，長年秉持創新與精進精神，已成為引領產業趨勢的重要指標，也是全臺民眾與企業團體採購年節禮品的重要參考。市長盧秀燕也曾形容「台中有兩半」，一半是名揚全台的「十大伴手禮」，另一半則是引領全球的「半導體」產業，突顯台中在製造實力與生活美學上的雙重競爭力。

工策會指出，台中作為歷史悠久的糕餅之鄉，累積深厚產業基礎，此屆評選成果百花齊放，共選出10家「糕餅烘焙組」首獎品牌，展現傳統工藝結合創新口味的實力；同時也從茶、咖啡、餐飲及文創等多元領域中，選出10家「特色文創組」首獎品牌，體現台中豐富且具國際潛力的生活產業樣貌。透過嚴謹評選制度與官方「好禮標章」認證，工策會持續將台中好滋味與好創意推向更寬廣的市場。

陳學聖表示，為讓更多人認識台中好禮，工策會將建置「台中十大伴手禮地圖」，整合歷屆得獎品牌與店家故事，讓民眾動動手指就能按圖索驥、暢遊台中。同時也將持續協助業者拓展市場版圖，帶領伴手禮走出台中、邁向國際，並結合商圈發展，透過「商圈故事」行銷模式，從豐原銀樓街產業聚落到土庫里商圈的文青復興，以故事力帶動人潮與消費，實踐「一起上馬、馬上成功」的城市願景。

工策會說，此屆「糕餅烘焙組」首獎品牌包括拾個月、犁茶品記、熊介巧、旺來八鳳梨酥、七個小日子、久久津乳酪本舖、酥式圈法式千層甜甜圈、巴部屋工房、3點1刻及十八子肉；「特色文創組」首獎品牌則為米玥麻糬堂、古典玫瑰園 ROSE HOUSE、炳叔烤玉米、晴天菓子、歐舍咖啡、鄭記油蔥酥、澎沛黑白木耳飲、川咖啡、梨子 Liz 及 CARPENTER 木匠兄妹木工房。此外，另有多家優質店家獲頒「好禮標章」，成為官方認證的安心選擇，提供民眾更多元的年節送禮提案。

工策會也特別推薦多款深受消費者喜愛的明星商品，從炒菜提味的香蔥油禮盒、象徵招財的肉鬆蛋捲，到年輕族群喜愛的蝴蝶酥、曲奇餅，以及選用台灣優質農林漁牧原料製作的茶葉、咖啡與農特產禮盒，搭配富含創意巧思的文創精品，品項豐富多元，讓年節準備更輕鬆。

工策會強調，選購「台中市十大伴手禮」不只是送出一份好禮，更是以實際行動支持小農、青年創業與身心障礙朋友的就業機會。例如，此屆由「3點1刻」與「微笑天使烘焙坊」合作推出的聯名禮盒成功榮獲首獎；嚴選台灣小農咖啡豆的「川咖啡」也深獲評審與消費者肯定。每一份禮盒背後，都承載著台中這座城市的文化底蘊與創新韌性。工策會誠摯邀請民眾踴躍選購，讓親友在馬年開春之際，感受來自台中的真摯祝福。

更多「台中市十大伴手禮」得獎名單與春節採購資訊，請至官方網站（https://www.top10gifts.com.tw/）及FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/taichungtop10gifts/）查詢。（寇世菁報導）