台中十大違停地段！豐原火車站居冠、高鐵站兩處上榜

台中市擁有龐大的機車人口，不過不只機車，就連汽車駕駛都會因此貪方便，而將車輛隨意停放，對此，台中市交通警察大隊也公布數據，揭曉今年1月至11月，台中市的十大違停地段，其中第一名就是豐原火車站！

台中十大違停路段。（圖／台中市交通警察大隊提供）

台中市交通警察大隊統計，今年1月到11月，汽、機車騎樓違停1萬1,447件、人行道違停11萬5,422件，同時也公布今年的十大違停地段。

第一名就是位於豐原區的豐原火車站，舉發件數達到4369次，第二名至第十名依序為台中高鐵站的一樓接客區、台中高鐵站的二樓接客區、西屯區台灣大道四段1727號人行道（東海大學）、南屯區文心南三路289號（好市多）、中區台灣大道與三民路二段路口（第二市場）、西屯區台灣大道四段637號人行道（統聯中港轉運站）、南區建國北路一段110號（中山醫大）、北屯區太原路及南京東路口（太原車站）、梧棲區文華街197巷（中港高中人行道）。

