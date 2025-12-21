台中千人躺著看電影 府前廣場享受LA LA LAND浪漫氛圍

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】「台中耶誕星空電影院」昨（20）日晚間浪漫登場，活動由市府新聞局指導、影視發展基金會主辦，首度於台中市政府府前廣場以戶外露天電影院形式舉行，搭配舒適躺椅的創新觀影體驗，吸引上千位市民共襄盛舉，在歲末冬夜中感受濃厚的耶誕氛圍。除了精彩的電影放映，活動現場也同步規劃耶誕限定特色市集，集結多家台中在地餐飲與風格品牌，涵蓋異國輕食、創意飲品、手作甜點等類型，讓民眾可以一邊看電影、一邊品嚐美食，享受屬於台中的溫暖耶誕。

▲聖誕老人驚喜現身。

本次放映活動以影視發展基金會長期推動的「台中拍」品牌精神為核心，結合耶誕慶典主題，選映橫掃奧斯卡六項大獎的經典電影《樂來越愛你》（La La Land），電影自2016年首映至今已近10年，依舊是全球影迷心中無可取代的浪漫經典，男女主角雷恩葛斯林（Ryan Gosling）、艾瑪史東（Emma Stone）的精湛演技，融合爵士樂、歌舞元素及愛情故事，締造全球票房超過4.6億美金，全台票房亦突破1.5億台幣，十週年經典電影躍上大銀幕重新回味，讓現場民眾如癡如醉。

活動現場新聞局主任秘書黃冠穎化身聖誕老人驚喜現身，黃冠穎表示，新聞局與基金會長期攜手推廣影視音產業與民眾交流，這次透過露天電影院放映經典電影，讓市民在生活中更親近電影文化，同時展現台中對國內外影視作品與劇組的開放態度與友善環境，期盼未來吸引更多國際影視團隊來台中落地拍攝，打造更具國際能見度的影視友善城市。

台中市影視發展基金會執行長張婉榆補充，基金會首度舉辦耶誕星空電影院，跳脫傳統戲院的觀影形式，將電影帶到府前廣場，結合躺椅、市集與開放式空間，讓觀眾以最放鬆的方式享受電影，也創造屬於台中的獨特觀影風景。基金會期盼透過此類型活動，持續培養影視文化氛圍，讓「台中拍」不只是拍攝服務，更是一個與市民生活緊密相連的城市品牌。

台中耶誕星空電影院由影視發展基金會與Skyline Film 屋頂電影院共同策劃，從戶外放映形式、觀影動線設計到現場氛圍營造，打造兼具專業與溫度的城市電影體驗。同時亦獲老井餐飲集團、卡滋爆米花及 BUBU ART CAFÉ熱情響應，提供精美獎項與禮品，台中影視發展基金會表示，未來將持續推出結合影視、城市與生活的創新活動，邀請市民以不同形式感受電影的魅力，深化「台中拍」品牌精神。