台中千萬搶案！兩歹徒分持空氣槍、開山刀搶走1061萬

台中市劉姓、楊姓男子，今年7月持空氣槍、開山刀搶走1061萬，台中地院依犯攜帶兇器強盜罪，分別判處兩人8年4月徒刑。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中市劉姓、楊姓男子，今年7月接獲線索，得知一名被害人剛收到鉅額款項，先開車到西屯一處社區前守候，待被害人出現即持空氣槍、開山刀抵住頭部、脖子，搶走1061萬的現金，警方獲報後2天後就將兩人拘提到案，但僅追回13萬，兩人雖坦承行搶，但對於贓款下落供詞不一，台中地院依犯攜帶兇器強盜罪，分別判處兩人8年4月徒刑，可上訴。

判決指出，劉姓、楊姓男子，今年7月6日晚間10點多，接獲身分不詳暱稱「MU云端-馬云」通知，開車到西屯區一處社區守候，待被害人剛向人收取不明款項出現，就分持空氣槍、開山刀抵住被害人的頭部、脖子，搶走裡面放有1061萬現金的2個手提袋及1個背包後開車逃逸。

警方獲報進行查緝，7月8日分別將兩人拘提到案，並在劉男身上查扣現金10萬2000元；楊男身上則查扣到現金3萬3200元。

台中地院審理時，劉男表示自己拿到370萬元，拿給「MU云端-馬云」120萬元；楊男則稱，我們搶到錢後，開車載被告劉男去找「MU云端-馬云」，由劉男交給「MU云端-馬云」320萬元，剩下錢我跟劉男平分，我分到369萬元，我不知道為何劉男要這樣說。

因兩人在警方偵訊時，所稱分得的款項和法院審理時不同，且兩人所稱交付給「MU云端-馬云」的金額也不符，無法證明「MU云端-馬云」有獲得犯罪所得，法官因此認定兩人各分得530萬5000元的犯罪所得。

劉、楊的辯護人請求法院依刑法第59條情堪憫恕替2人減刑，不過法官認為，2人均正值青壯年，不思以合法途徑賺取錢財，為私吞被害人持有的不明款項，竟持空氣槍及開山刀犯案，對社會治安造成重大危害，考量已坦承犯行，依犯攜帶兇器強盜罪，分別判處兩人8年4月徒刑，可上訴。

