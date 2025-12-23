台中升旗史努比相伴 大坑步道愛情故事線

迎接2026新的一年到來，全台各大城市節慶活動火力全開。台中市府元旦升旗典禮推出限量史努比紀念品掀起話題；大坑9號與9-1號步道化身「閱讀山林」愛戀路線，讓民眾走進自然感受節慶溫度。南台灣的「高雄聖誕生活節」以音樂演出結合百貨回饋，成功吸引萬人參與，帶動年末消費熱潮。

台中市府將於明(2026)年1月1日上午8時在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，備受矚目的升旗紀念小物曝光，為限量的「SNOOPY史努比單層置物盒」，由清水區在地廠商製作，結合國際療癒角色與台中製造能量，兼具實用性與收藏價值，又將掀起排隊熱潮。

廣告 廣告

台中市民政局指出，史努比象徵陪伴、溫暖與純真，呼應新年團聚與祝福意涵，置物盒可作為春節糖果盒、野餐收納或居家擺設，讓新年的幸福感延續到日常生活。升旗典禮將限量發放5,000份紀念品，當日上午6時起發放兌換券，提醒民眾把握時間、配合現場動線。

不只城市中心熱鬧滾滾，台中的山林也充滿節慶浪漫。台中市觀旅局推薦大坑9號與9-1號步道，以「閱讀山林」為概念，將步道轉化為一條可以走進去體驗的愛情故事線，透過角色「小久」與「阿知」的相遇、相知到相守，讓登山不只是運動，更是一段情感旅程。

台中市觀旅局表示，步道坡度平緩、適合親子與情侶同行，沿線設置QR Code與互動裝置，民眾可邊走邊閱讀故事、拍照留念，山頂「小狗鞦韆」與觀音亭更成為熱門停留點，讓人在芬多精與夕陽陪伴下，留下難忘節慶回憶。

「2025高雄聖誕生活節」進入黃金週後熱度持續攀升，超人氣樂團美秀集團於週一(12/22)夜晚在中央公園開唱，吸引超過6萬人同歡，連同前2日活動累計已吸引大量人潮。活動同步推出「心願放大卡」，串聯全市13家百貨，成功將演唱會人流導入消費場域。

高雄市經發局指出，包括SKM Park Outlets高雄草衙、漢神巨蛋與遠東SOGO等百貨皆響應回饋活動，提供免費旋轉木馬、購物金、溜冰券等優惠，不僅帶動百貨來客成長，也刺激餐飲與零售櫃位業績。高雄聖誕生活節系列活動將持續至12月24日，邀請民眾把握最後時機，在音樂、燈光與購物回饋中，感受歲末最溫馨的城市節奏。

原文出處

延伸閱讀