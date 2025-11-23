台中南區工安意外 移工自高樓墜落重傷送醫

救護人員趕緊將傷者送上救護車，送往醫院搶救，因為傷者從高處墜下，臉部受到重創，意識已經不清。

台中市消防局第七大隊勤工消防分隊長陳玉樹說明，「是左邊臉皮這邊有翻開，他的手腳跟他的背部後側有嚴重挫傷。」

台中市南區復興路二段一處建築工地，23日下午1時左右發生工安意外，一名年約40歲的外籍移工，正在11樓的鷹架上作業，不明原因摔落至2樓。

由於撞擊力道強烈，移工臉部傷勢相當嚴重，消防局緊急出動2車5人到場救援，台中市勞檢處也派人到現場，除了勒令停工改善，也將依違反《職安法》開罰。

台中市勞動檢查處處長邱怡川指出，「他是在11樓從事廢棄物清除的時候，墜落到2樓，這個案件我們會要求現場要停工，會罰新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰。」

而在台中市區的惠中路與市政北七路口，23日下午3時左右，有民眾當時行駛在車道，但正前方卻突然有好幾綑水管掉落，還有車子閃避不及被砸中。

現場義消表示，「我們在路中指揮怎麼不危險，工地人家不想這樣，沒辦法，意外多少都會呀。」

這裡鄰近七期商圈，水管疑似是從一棟還在興建中的商辦掉落，所幸沒有造成人員受傷，但實際致電給建商無人回應。市府也表示，將派人員到場了解，如果有違規情事，將依法開罰並要求改善。