台中南屯國小羽球隊屢獲佳績 廖偉翔攜手運彩公會「球」援催生下個「李洋」

《圖說》立委廖偉翔聯合運彩公會理事長何昱奇，共同捐贈羽球十箱給南屯國小羽球隊。

【民眾網諸葛志一台中報導】在各項比賽中屢獲佳績的台中南屯國小羽球隊，在嚴格的訓練中需「球」孔急，立委廖偉翔獲悉後爭取民間資源，與全國運彩公會一同捐出3600顆羽球，29日舉行捐贈儀式，運彩理事長何昱奇更當場加碼「拿下全國前三，獎金30萬」，為南屯國小羽球隊加油打氣。

歷史悠久的台中市南屯國小羽球隊，繼2010年奪下全國錦標賽冠軍後，今年再度在重大賽事「YONEX全國羽球團體錦標賽」中，勇奪團體組亞軍。「YONEX全國羽球團體錦標賽」是僅次於「全國國小盃羽球錦標賽」的重要賽事。

這支光榮的球隊正積極為年底的全國錦標賽加緊練兵，卻面臨需「球」孔急的窘境。立委廖偉翔聽聞後，特地聯合運彩公會理事長何昱奇，共同捐贈羽球10箱，共計3600顆，提供給南屯國小。台中市體育總會羽球委員會總幹事、台中市全人家長會長協會理事長廖進隆也當場宣布，追加捐出5箱。

立委廖偉翔指出，近年來羽球價格大漲，從練習到比賽用球，每顆球的成本約在新台幣80元到100多元不等，相當於一個便當的價格，對於普通家庭的小球員而言，的確是不小的負擔。他也呼籲，請李洋部長重視基層羽球運動推動的困境，尤其羽球成本越來越高，有請部長大力支持。

長期贊助並關注體育的運彩公會理事長何昱奇則表示：李洋部長上任時曾發豪語：「要把資源導向基層，讓孩子們願意做夢，也有機會實現夢想。」他也說過：「推廣運動不是要每個人都成為選手，而是讓更多人喜歡運動這件事。」如今，基層羽球隊連基本訓練用球都買不起，孩子揮拍時不是怕輸球，而是怕「打爆球」，孩子的訓練不能等。球員如果怕打壞球、捨不得殺球，怎麼培養爆發力？

運彩公會曾多次捐助獎金給獲獎球隊，近期也曾捐助大勇國小和南屯國小羽球隊。他強調，未來公會將持續盡棉薄之力，扶持基層體育活動，對於有需要、且積極認真的運動團隊給予支持。他再次強調：不能只靠民間，運動部也該真的動起來！

何昱奇曾經在台中市中山國中兩支棒球隊出征前允諾「得冠軍加碼30萬獎金」，結果兩支球隊雙雙奪下世界冠軍，何昱奇一口氣捐出了60萬元。他今天表示，南屯國小羽球隊只要拿下全國前三名，他就比照辦理「加碼獎金30萬元」。

南屯國小校長的鍾欣男表示，如何幫助這支優秀的球隊打出漂亮成績，他深感任重道遠。而球隊的孩子們在聽聞努力成果獲得外界關注與贊助後，均感到十分開心並深表感謝。

包含運動局長游志祥、教育局副局長郭明洲、市議員朱暖英、市議員劉士州、立委黃仁服務處主任林炳宏、台中市羽球委員會主委謝政穎、總幹事廖進隆等多位民代及體育界人士，也都很重視此次的贈球活動，並到場關心小朋友的練球情形，進一步了解基層體育活動的需求。