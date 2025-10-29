台中南屯國小羽球隊屢獲佳績 廖偉翔攜手運彩公會「球」援催生下個「李洋」
【民眾網諸葛志一台中報導】在各項比賽中屢獲佳績的台中南屯國小羽球隊，在嚴格的訓練中需「球」孔急，立委廖偉翔獲悉後爭取民間資源，與全國運彩公會一同捐出3600顆羽球，29日舉行捐贈儀式，運彩理事長何昱奇更當場加碼「拿下全國前三，獎金30萬」，為南屯國小羽球隊加油打氣。
歷史悠久的台中市南屯國小羽球隊，繼2010年奪下全國錦標賽冠軍後，今年再度在重大賽事「YONEX全國羽球團體錦標賽」中，勇奪團體組亞軍。「YONEX全國羽球團體錦標賽」是僅次於「全國國小盃羽球錦標賽」的重要賽事。
這支光榮的球隊正積極為年底的全國錦標賽加緊練兵，卻面臨需「球」孔急的窘境。立委廖偉翔聽聞後，特地聯合運彩公會理事長何昱奇，共同捐贈羽球10箱，共計3600顆，提供給南屯國小。台中市體育總會羽球委員會總幹事、台中市全人家長會長協會理事長廖進隆也當場宣布，追加捐出5箱。
立委廖偉翔指出，近年來羽球價格大漲，從練習到比賽用球，每顆球的成本約在新台幣80元到100多元不等，相當於一個便當的價格，對於普通家庭的小球員而言，的確是不小的負擔。他也呼籲，請李洋部長重視基層羽球運動推動的困境，尤其羽球成本越來越高，有請部長大力支持。
長期贊助並關注體育的運彩公會理事長何昱奇則表示：李洋部長上任時曾發豪語：「要把資源導向基層，讓孩子們願意做夢，也有機會實現夢想。」他也說過：「推廣運動不是要每個人都成為選手，而是讓更多人喜歡運動這件事。」如今，基層羽球隊連基本訓練用球都買不起，孩子揮拍時不是怕輸球，而是怕「打爆球」，孩子的訓練不能等。球員如果怕打壞球、捨不得殺球，怎麼培養爆發力？
運彩公會曾多次捐助獎金給獲獎球隊，近期也曾捐助大勇國小和南屯國小羽球隊。他強調，未來公會將持續盡棉薄之力，扶持基層體育活動，對於有需要、且積極認真的運動團隊給予支持。他再次強調：不能只靠民間，運動部也該真的動起來！
何昱奇曾經在台中市中山國中兩支棒球隊出征前允諾「得冠軍加碼30萬獎金」，結果兩支球隊雙雙奪下世界冠軍，何昱奇一口氣捐出了60萬元。他今天表示，南屯國小羽球隊只要拿下全國前三名，他就比照辦理「加碼獎金30萬元」。
南屯國小校長的鍾欣男表示，如何幫助這支優秀的球隊打出漂亮成績，他深感任重道遠。而球隊的孩子們在聽聞努力成果獲得外界關注與贊助後，均感到十分開心並深表感謝。
包含運動局長游志祥、教育局副局長郭明洲、市議員朱暖英、市議員劉士州、立委黃仁服務處主任林炳宏、台中市羽球委員會主委謝政穎、總幹事廖進隆等多位民代及體育界人士，也都很重視此次的贈球活動，並到場關心小朋友的練球情形，進一步了解基層體育活動的需求。
其他人也在看
虎尾鎮公所 x 南華大學推動雲林縣鄉鎮級高齡長者靈性課程
【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣虎尾鎮公所與南華大學合作由虎尾頂溪社區承辦114年度社區高齡長者靈性課程，共台灣好報 ・ 12 小時前
台中南屯國小羽球隊再奪YONEX銀牌 立委、運彩公會「球」援3600顆助攻
【記者 廖美雅／台中 報導】歷史悠久的台中市南屯國小羽球隊，繼2010年奪下全國錦標賽冠軍後，今年再度在重大賽台灣好報 ・ 14 小時前
每週打爆百顆球！南屯國小羽球隊勇奪銀牌…立委、運彩公會贈球3600顆
體育署升格體育部後，由我國兩屆奧運金牌羽球選手李洋出任首任部長，帶動全民瘋羽球。台中市南屯國小羽球隊，繼2010年奪下全國錦標賽冠軍後，今年再度在重大賽事「YONEX全國羽球團體錦標賽」中，勇奪團體組亞軍（銀牌）。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
台中南屯國小羽球隊再奪「YONEX」銀牌 立委、運彩公會「球」援3600顆 盼催生下個「李洋」
在體育署升格為體育部，並由我國兩屆奧運金牌羽球選手李洋出任首任部長之際，羽球運動在民間更加紅火。許多人可能不知道，我國最厲害的羽球幼苗就在台中，台中市南屯國小羽球隊，繼2010年奪下全國錦標賽冠軍後，今年再度在重大賽事「YONEX全國羽球團體錦標賽」中，勇奪團體組亞軍（銀牌）。「YONEX全國羽球團體錦標賽」是僅次於「全國國小盃羽球錦標賽」的重要賽事。台中也被視為最有希望培養出下一個「李洋」的縣市！南屯國小羽球隊這支光榮的球隊正積極為年底的全國錦標賽如火如荼地加緊練兵，卻面臨需「球」孔急的窘境。立委廖偉翔聽聞後，特地聯合運彩公會理事長何昱奇，共同捐贈羽球十箱，共計3600顆，提供給南屯國小。（見圖）立委廖偉翔指出，近年來羽球價格大漲，從練習到比賽用球，每顆球的成本約在新台 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
七星潭水上明月榮獲花東2025食尚玩家超豪華服務大獎 × ITF線上旅展限時優惠開搶
圖▲ ITF線上旅展限時優惠開搶！（圖／業者提供） 【記者張嘉誠／綜合報導】 在2025年全台觀光業競爭激烈之 […]民眾日報 ・ 14 小時前
非洲豬瘟延燒》藍綠委批：中央「廚餘蒸煮申報系統」形同虛設
台中爆發首例非洲豬瘟確診，農業部宣布暫停廚餘養豬1個月，廚餘如何去化備受關注。立信傳媒 ・ 15 小時前
立委、運彩公會 球援南屯國小
在體育署升格為體育部，並由我國兩屆奧運金牌羽球選手李洋出任首任部長之際，羽球運動在民間更加紅火。許多人可能不知道，我國最厲害的羽球幼苗就在台中，台中市南屯國小羽球隊，繼二○一○年奪下全國錦標賽冠軍後，今年再度在重大賽事「YONEX全國羽球團體錦標賽」中，勇奪團體組亞軍（銀牌）。「YONEX全國羽球團體錦標賽」是僅次於「全國國小盃羽球錦標賽」的重要賽事。台中也被視為最有希望培養出下一個「李洋」的縣市！南屯國小羽球隊這支光榮球隊正積極為年底的全國錦標賽如火如荼地加緊練兵，卻面臨需「球」孔急的窘境。立委廖偉翔聽聞後，特地聯合運彩公會理事長何昱奇，共同捐贈羽球十箱，共計三六○○顆，提供給南屯國小。（見圖）立委廖偉翔指出，近年來羽球價格大漲，從練習到比賽用球，每顆球的成本約在新台幣 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
豬瘟案陷羅生門 中央籌組專家疫調團4／野豬誤食帶病毒廚餘 恐成養豬場染疫破口
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，全國禁用廚餘後，台中市府緊急設置掩埋場堆置廚餘，但專家表示，廚餘掩埋場都會在荒郊野外，萬一被野豬吃到帶病毒的廚餘，就有可能再藉由污染水源或土壤，甚至是透過人類衣物攜帶病毒，把疫情再帶進養豬場內，一旦野豬染疫，台灣永遠不可能變成非疫區。鏡新聞 ・ 13 小時前
以色列朝維和部隊開火! 以軍無人機被擊落 法國怒斥侵犯黎巴嫩主權
[Newtalk新聞] 10 月 27 日，以色列軍隊朝駐紮在黎巴嫩南部的聯合國維和部隊（聯合國駐黎巴嫩臨時部隊，簡稱聯黎部隊）開火，該駐地的法國軍人採取必要反制措施。事後，法國與聯黎部隊嚴正譴責了以色列的行為，侵犯黎巴嫩主權，並違反安理會第 1701 號決議。 第 1701 號決議，即是呼籲黎巴嫩真主黨與以色列停戰的決議，該決議授權聯合國在黎巴嫩南部，部署一支 15,000 人的維和部隊做為緩衝，並要求解除黎巴嫩境內所有民兵組織的武裝。出於對真主黨的敵意，以色列向來和這批部隊處不好，2024 年 10 月 13 日，以軍便曾以主戰坦克摧毀了維和部隊駐地入口，導致 15 名成員受傷。 該部隊表示以色列是後仍持續侵犯。圖：翻攝自 X《FRANCE 24 English》 當時納坦雅胡便指責維和部隊是真主黨的「人肉盾牌」，全然不管決議秩序。此次事件以軍則否認攻擊維和部隊，只承認有「投擲彈藥」。據《合眾國際社》（UPI）報導指出，以色列一架無人機以「咄咄逼人的方式」飛越維和部隊駐地，迫使他們採取「必要反制」。 隨後，17 點 45 分左右，以色列無人機向維和部隊巡邏隊投下炸彈，一輛以色列坦克新頭殼 ・ 13 小時前
延宕軍費6590億元 徐巧芯轟卓揆胡謅：要提告美國政府嗎
F16V戰鬥機採購案美方嚴重延宕，原預計2026年會完成交機，但這3年美方交機數量是0。藍委徐巧芯28日質詢時質疑閣揆卓榮泰一問三不知。國防部6月提出的延宕軍費共6590億元，卓揆不斷強調已開始進行提告求償程序，是要提告美國政府嗎？根本沒有掌握最新狀況，在胡謅一通。中時新聞網 ・ 10 小時前
輝達總部確定北士科 黃仁勳GTC開金口2／黃仁勳：投資NOKIA300億台幣 讓美站在6G中心
黃仁勳專題演講在台灣時間29號凌晨正式登場，輝達也宣布，還要跟UBER合作打入無人車市場，並砸10億美元入股NOKIA，雙方建構一個以AI為基礎的通訊系統，讓美國重新站上6G革命的中心，並且回歸主導無線通訊的地位。鏡新聞 ・ 13 小時前
中國宣布了！習近平明天將同川普舉行會談
中國外交部發言人周三（29 日）宣布，經中美雙方商定，國家主席習近平將於周四在韓國釜山同美國總統川普舉行會談，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。鉅亨網 ・ 11 小時前
全台首例！蝦皮智取機整台被偷走
全台首例！「蝦皮智取店自助收銀機」近日多部遭竊，且都是整台搬走。新竹縣新湖警分局成立專案小組，鎖定馬姓（49歲）與歐姓（44歲）涉案，調查指出，2人先後竊取汽、機車作為犯案代步工具，更大膽竊走整台智取機，拆解後，取出錢財，將機器棄置海邊。全案依涉《刑法》加重竊盜罪及《毒品危害防制條例》移送地檢署偵辦。太報 ・ 14 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 2 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 13 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 18 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
世界大賽／G5棒次罕見大改！道奇終於開刀他 大谷翔平身後不再是貝茲
世界大賽G4道奇6：2不敵藍鳥戰局慘遭扳平，G5打線終於做出更動，不但換下季後賽打擊低迷的帕黑斯（Andy Pages），就連貝茲（Mookie Betts）都離開熟悉的第2棒，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）直言這些調整是為了讓大谷翔平打擊前後有隊友保護他。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前