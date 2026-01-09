台中南屯暗夜大火！修車廠「悶燒陷火海」傳爆炸聲 百萬露營車急移出

記者林意筑／台中報導

台中南屯某露營車修配廠竄出火勢。（圖／翻攝畫面）

台中市南屯區驚傳暗夜火警！昨（8）日晚間8時許，位於新富五街上一處歐洲露營車修配廠竄出火勢，大量濃煙不斷往一旁的環中路飄，許多路過車輛駕駛視線受阻紛紛降速。警消人員獲報前往，發現廠內有多部車輛陷入火海，加上現場是連棟的鐵皮屋，火勢在內悶燒，甚至傳出陣陣爆炸聲，所幸未造成人員受困、受傷，至於起火原因有待進一步調查釐清。

火勢最終延燒至隔壁。（圖／翻攝畫面）

台中市消防局昨晚9時40分許獲報，稱在新富五街上一處歐洲露營車修配傳出火警，緊急出動11個分隊前往支援，發現現場是鐵皮連棟建築，火勢在裡頭不斷悶燒並不時傳出爆炸聲，立即架設水線灌救，並出動破壞機具將鐵皮鋸開，車廠人員也迅速將停放在廠內價值數百萬的露營車陸續開走，防止損失加大。

廣告 廣告

經消防人員灌救，火勢於深夜11時50分許撲滅，所幸未造成人員傷亡，對此車廠業者表示，不知為何發生火災，「知道就不會發生了」，所幸當時維修廠已無員工。另外，消防局初步說明，火勢從修車廠延燒到前方歐馬車廠和右方功德會，現場粗估財損約30萬，詳細起火原因還要調查釐清。

更多三立新聞網報導

七期命案關鍵少年！揭恐怖酷刑「老虎鉗拔牙」：怕不順從變第2個死人

台中七期命案！共犯男冷血傳訊「找護士維持生命」：我才能繼續凌虐他

兒媳鬧離婚丟下3兒！67歲阿公「為了養愛孫」重返工地再扛家計

台中測速桿王是它！「10路段」1年取締破5.7萬件 市庫進帳6840萬

