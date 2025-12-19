台中南屯機車騎士自撞路樹 送醫傷重不治 (圖)

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 資料來源／食藥署在挑選夜市小吃、行動餐車或外送餐點時，消費者除了追求美味，更需要掌握食品安全細節。為此，食藥署邀請國立臺灣海洋大學食品科學系凌明沛教授提供專業建議，從傳統小吃挑選，到行動餐車與雲端外送注意事項，幫助外食族吃得安心又開心。人情味十足的傳統小吃與夜市，也是許多外食族的選擇，衛生條件是挑選的重點。建議選擇生意穩定、回客率高的攤位；觀察檯面是否整潔、食材是否有遮蓋與防塵；留意油鍋是否色澤混濁、表面是否有浮渣，或在加熱時是否冒出異味與黑煙，這些都可能是油質劣化跡象。此外，若食材長時間暴露於室溫、未覆蓋、表面乾皺或有異味，可能存在保存不當風險。另可留意地方政府不定期公布的夜市與市集評鑑結果，做為參考依據。行動餐車怎麼選？ 「這些」要注意行動餐車是近年流行的飲食新選擇，主打創意便餐、手沖咖啡、異國料理等，但由於車體空間狹小，若管理不善，容易在食材儲存、垃圾處理與水源衛生等處出現盲點。因此，凌明沛教授建議消費者須注意該餐車業者是否具備「移動餐車營業登記」與「食品業者登錄字號」；餐車外觀是否乾淨整齊與菜單資訊等。雲端外送當道 食安細節別忽略而以外送為

