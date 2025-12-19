台中南屯機車騎士自撞路樹 送醫傷重不治 (圖)

其他人也在看
舊金山灣區響應國際移民日集會 (圖)
12月18日是聯合國訂定的國際移民日，舊金山灣區移民社區領袖、父母來自越南的陳輝（前）發言和受訪時捍衛出生公民權。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
別墅推手 打造毛小孩的悠遊天地│現代日式風│90坪
三層樓的奢華豪墅，不僅裝填豐沛實用的生活機能、隱逸獨樹一幟的風格美學，更重要地，搭築一家四口與五隻愛貓的夢幻家園。公領域以開放式格局鋪展，無論是家人團聚或接待三五好友，寬闊、流暢的動線總教人流連忘返，徜徉輕鬆寫意的舒適氣氛。鍍鈦金屬替日常情境篆刻輕奢語彙，而立面的白色石紋、特殊漆憑藉獨有的質感紋理，呈現別緻的律動感和況味，描繪生動活潑的表情。與此同時，屋內各隅皆為貓咪量身打造休憩空間，規劃專屬活動場域及走道，樹立新世代人類與毛孩們和平共居的完美典範。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「食鹽水誆治癌」被控詐150萬 名醫李光輝判1年6月定讞
精神科名醫李光輝遭病患家屬指控，謊稱可以幫大腸癌四期的病患提供「自然殺手細胞免疫療法」治療癌症，雙方簽下450萬元醫療合約，但竟然僅注射生理食鹽水，病患則在住院2個月後過世，家屬憤而提告。法院一審將李台視新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
市場都用500元假鈔對比圖瘋傳 專家揭真相
市場都用500元假鈔對比圖瘋傳 專家揭真相EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 1
合庫銀行忠孝東路新大樓都更案動土 導入綠建築與智慧建築 2030年底完工
合庫金控旗下合庫銀行推動台北市大安區仁愛段五小段480及480-2地號土地都市更新案，今天(12/16)上午在都更基地現場舉行開工動土典禮，在集團各子公司、協力廠商及地方里長共同見證下，正式啟動建設工程。該都更基地面積約544.5坪，規劃興建地上29層、地下5層商辦大樓，預計於2030年底完工。太報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
歐盟峰會將登場 如何資助烏克蘭待定案
（中央社史特拉斯堡17日綜合外電報導）歐盟執委會主席范德賴恩今天說，歐盟必須在本週關鍵峰會上就資助烏克蘭作出決定，歐盟領袖正面臨是否同意動用遭凍結俄羅斯資產計畫的壓力。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
央行宣布利率連7凍 房貸管制未鬆綁（2） (圖)
中央銀行18日舉行今年第4季理監事會，會後指出維持利率政策不變，連7凍，房市管控措施也未鬆綁。圖為北投高處遠眺社子島與遠方的新北市。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
國家檔案館公共藝術 【開箱：我家的鐵盒子】亮相
每個人的老家中，總是有些久藏的鐵盒，打開來時，一件件的物件，總是喚起往日的故事。名為《開箱：我家的鐵盒子》的展覽，由策展單位和藝術家邀請民眾分享家中鐵盒裡的私人物件，訴說屬於自己的鐵盒子故事。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
基隆長庚醫院達文西機械手臂完成2000 例微創手術
【記者陳水旺基隆報導】基隆長庚醫院12月18日宣布:引進達文西機械手臂系統以來，已成功完成超過 2000 例高難度微創手術，象徵精準醫療技術已臻成熟，此項成果也代表台灣東北角地區民眾，在地即可...自立晚報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
歐盟東翼8國首度舉行安全峰會 芬波領軍強化俄邊境防禦
（中央社記者彭維楀華沙18日專電）面對俄羅斯日益嚴峻的混合威脅，歐盟東翼（Eastern Flank）8個成員國領袖於16日在赫爾辛基召開首屆安全峰會，達成加強防禦合作的戰略共識。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
田徑／期待亞室賽再破全國紀錄 張博雅目標鎖定亞運頒獎台
「跨欄甜心」張博雅今年在全運會女子100公尺跨欄賽事中，於超風速的情況下生涯首度跑進13秒內，為明年力拚亞運決賽與頒獎台增添一份信心，在今天出席「Nike Innovation Sho...聯合新聞網（運動） ・ 19 小時前 ・ 發起對話
唐嘉鴻出席運動品牌科技解密展（2） (圖)
Nike Innovation Showcase科技解密展18日在台北松山文創園區舉行展前記者會，台灣競技體操好手唐嘉鴻（圖）應邀出席，穿上品牌最新服飾帥氣亮相。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
《虹彩六號》十週年推出限時活動「鬼牌亂鬥」，超過35種玩法重回當年版本經典對戰
Ubisoft 今日宣布，《虹彩六號》十週年限時活動「鬼牌亂鬥」（Wildcards Siege）現已在遊戲內推出，即日起至 1 月 5 日期間，玩家將在代表著一切起源的「芝加哥豪宅」地圖中挑戰各種獨特玩法，這裡充滿了彩蛋與對《圍攻行動》早期時光的致敬元素。在 12 月 18 日舉行的「虹彩之夜」官方直播節目中，也將壓軸帶來 10 名實況主遊玩的全明星表演賽。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
「台中領鮮」品牌 × 首屆商品亮相
【記者陳世長台中報導】中市府農業局(18)日上午舉辦「台中領鮮」品牌暨首屆產品發表記者會，邀集各農會、入選品牌業者、區公所等，共同見證「台中領鮮」首屆品牌制度啟動及農產品遴選成果。此次活動特別規劃品牌...自立晚報 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
揭發走路工遭控違反選罷法 李宇翔獲不起訴要求藍委道歉
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市議員李宇翔日前揭露國民黨立委洪孟楷涉及動員「500元走路工」參與反罷免造勢活動，遭洪孟楷提告散布謠言違反選罷法。案件經台北地檢署近日正式發出不起訴處分書，確認李宇翔揭露內容有具體事證支持，相關指控不成立，全案告一段落。 李宇翔表示，檢方認定事實相當清楚，證實確有淡水地方宮廟張姓主委協助動員參與洪孟楷造勢活動，並...匯流新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
跨界聯手！魏寶生領銜臺灣銘傳足球推廣協會正式啟動 打造桃園基地邁向全台與國際發展
臺灣銘傳足球推廣協會於18日在銘傳大學召開第一次會員大會，會中完成組織成立與人事選舉，正式宣告協會啟動運作。大會推選新光...Go Goal 勁球網 ・ 18 小時前 ・ 1
從夜市到雲端廚房 掌握飲食安全關鍵！
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 資料來源／食藥署在挑選夜市小吃、行動餐車或外送餐點時，消費者除了追求美味，更需要掌握食品安全細節。為此，食藥署邀請國立臺灣海洋大學食品科學系凌明沛教授提供專業建議，從傳統小吃挑選，到行動餐車與雲端外送注意事項，幫助外食族吃得安心又開心。人情味十足的傳統小吃與夜市，也是許多外食族的選擇，衛生條件是挑選的重點。建議選擇生意穩定、回客率高的攤位；觀察檯面是否整潔、食材是否有遮蓋與防塵；留意油鍋是否色澤混濁、表面是否有浮渣，或在加熱時是否冒出異味與黑煙，這些都可能是油質劣化跡象。此外，若食材長時間暴露於室溫、未覆蓋、表面乾皺或有異味，可能存在保存不當風險。另可留意地方政府不定期公布的夜市與市集評鑑結果，做為參考依據。行動餐車怎麼選？ 「這些」要注意行動餐車是近年流行的飲食新選擇，主打創意便餐、手沖咖啡、異國料理等，但由於車體空間狹小，若管理不善，容易在食材儲存、垃圾處理與水源衛生等處出現盲點。因此，凌明沛教授建議消費者須注意該餐車業者是否具備「移動餐車營業登記」與「食品業者登錄字號」；餐車外觀是否乾淨整齊與菜單資訊等。雲端外送當道 食安細節別忽略而以外送為KingNet 國家網路醫藥 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
輸出入銀「中東歐融資說明會」 廠商熱烈回響
【記者郭襄陽台北報導】我國政策性專業銀行—輸出入銀行於今（114）年12月16日再度主辦「中東歐融資基金方案說明會」，並由國家發展委員會及外交部共同協辦，吸引眾多廠商踴躍參與，現場互動熱烈，活動圓滿完...自立晚報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
錢都「青江菜白蘿蔔」農藥超標！委屈喊：未清洗就抽驗
錢都「青江菜白蘿蔔」農藥超標！委屈喊：未清洗就抽驗EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
8旬嬤三尖瓣嚴重逆流 採微創經導管置換恢復好
三尖瓣閉鎖不全若未及時治療，可能導致右心衰竭、腹水與下肢水腫等問題，嚴重影響病人健康與生活品質。成大醫院心臟醫療團隊成功完成首例「經導管三尖瓣置換術」（TTVR），協助82歲林阿嬤改善因嚴重三尖瓣閉鎖不全引起的腹水與呼吸困難，術後恢復良好，已順利出院，成醫心臟醫療團隊心臟血管外科醫師蔡孟達主任、心臟血管科醫師蔡惟全主任、心臟血管科黃睦翔醫師、內科部醫師劉秉彥主任昨（十七）日一同出席記者會說明。成大醫院心臟血管科醫師黃睦翔說明，林阿嬤長期飽受三尖瓣閉鎖不全症狀所苦，近半年來腹部明顯腫脹、下肢水腫且呼吸急促，稍微走動就感到吃力、容易喘，甚至需多次進行腹水抽取。檢查顯示三尖瓣嚴重逆流，導致右心功能衰退。傳統開胸三尖瓣修補或置換手術是治療的標準方式，但考量林女士高齡、心臟功能受損 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話