台中南山截水溝 最後缺口72.7億

立法院經濟委員會二十四日南下台中，考察台中南山截水溝第三期工程推動情形。立委楊瓊瓔指出，南山截水溝是台中海線地區防洪關鍵，一、二期工程已投入約五十億元，完工後明顯改善安良港排水及山腳排水周邊長年淹水情形，但第三期計畫遲遲未獲核定，已成為沙鹿、梧棲、龍井淹水的「最後缺口」。楊瓊瓔呼籲中央正視地方防汛壓力，儘速核定第三期七二‧七億元經費，讓工程早日動工，完善海線防洪最後一哩路。（見圖）

台中市水利局簡報指出，南山截水溝是台中海線防洪的關鍵工程，多年來，第一、二期工程已投入約五十億元，完工後大幅改善安良港排水及山腳排水一帶長年淹水問題，然而第三期計畫遲未獲核定，成為沙鹿、梧棲、龍井等地淹水的「最後缺口」。

廣告 廣告

根據第三期規畫，工程整治長度約二‧九公里，自北勢溪延伸至竹林北溪，總經費七二‧七億元，其中用地費三一‧八億元、工程費四○‧九億元；計畫將分兩階段推動，預計於二○二六至二○二九年度先完成北勢溪至沙田路段，投入約二十八億元；一一九年度後再延伸至竹林北溝，投入四四‧七億元。

楊瓊瓔表示，台中海線地區近年人口快速成長，南山截水溝影響人口超過十二萬人，占海線人口近半數；近年豪雨來襲時，災情多集中在沙鹿車站周邊及尚未治理的市區，顯示第三期工程已刻不容緩；她說，「這不僅是排水工程，更是守護城市安全的重要防線。」

副議長顏莉敏也指出，地方多年來承受反覆淹水之苦，面對極端氣候威脅，中央若再延宕，未來災情只會更加嚴重，因此她與顏寬恒共同呼籲經濟部水利署盡速核定計畫，避免「做一半、防一半」的窘境。

楊瓊瓔表示，待明年「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」的重大預算通過後，將請水利署加速支持補助，讓台中市政府得以分年推動，早日守護海線居民生命財產安全。