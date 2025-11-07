台中博弈機房1年金流破4億！「贏10萬不出金」賭客怒檢舉…警方上門抄了

記者吳泊萱／台中報導

台中男架設博弈機房供中國、台灣賭客下注，因賴帳不出金遭檢舉，遭警方攻堅破獲。（圖／翻攝畫面）

台中市刑大偵辦經營跨國網路博弈機房及洗錢案，發現一名31歲何姓男子在中國與台灣經營運動賽事博弈網站，讓賭客線上儲值賭金，網站成立至今1年半，賭資金流高達4億餘元，不法獲利超過2000萬。直到日前有賭客下注贏了10萬元卻拿不到錢，憤而報警檢舉，才讓警方破獲該博弈機房，一舉逮捕何男等12人，全案移送台中地檢署後，依賭博、詐欺及洗錢防制法等罪嫌起訴。

台中運動賽事博弈機房，成立賭博網站1年半，賭資金流高達4億餘元，不法獲利超過2000萬。（圖／翻攝畫面）

台中市刑大偵五隊接獲賭客檢舉後，經數月跟監蒐證，發現何男在台中市南屯區設置博弈機房，架設「易倍體育網站」供中國地區賭客儲值賭金，平均每月出入賭金約2000萬元、每月獲利約100萬元；並在台灣經營「富遊娛樂城」網站，供台灣人下注。

廣告 廣告

台中男架設博弈機房供中國、台灣賭客下注，因賴帳不出金遭檢舉，遭警方攻堅破獲。（圖／翻攝畫面）

警方調查發現，該集團讓員工加入各網路運動直播間，以聊天交友方式博取網友信任後，推薦對方加入網站會員，再自行設定會員人數高達百萬人取信被害人，讓被害人儲值下注。當會員贏了小錢，網站會如實出金，但若贏了大錢，就會以各種理由拖延；近期就有一名賭客贏了10萬元，卻遲遲拿不到錢，才憤而報警檢舉。

警方指出，何男在各求職網招攬客服、文書打字工作人員，引誘求職者加入不法博弈集團從事犯罪工作，專案小組見時機成熟，聲請搜索票破門逮人，並於現場查扣桌上型電腦16部、行動電話44支、現金80多萬元等贓證物，全案移送後由台中地檢署依刑法賭博、詐欺及洗錢防制法等罪嫌起訴在案。



更多三立新聞網報導

彰化離奇車禍！男騎車自撞「噴飛草叢」臉破大洞血狂流…重傷昏迷搶救中

國中開始長胸部！30歲男挺「B罩杯」去當兵…崩潰喊：心理陰影超大

今「立冬」能量大轉換！4生肖遇冷越強還有貴人幫忙…12月前財運暴漲

豬瘟疫情接連出包！盧秀燕道歉認：做得不好…率市府團隊鞠躬致歉

