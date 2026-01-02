台中博弈「打手訓練基地」1死3傷 又1殺手判刑12年棄保潛逃
記者陳佳鈴／台中報導
2021年震驚社會的「台中大雅打手訓練基地」大亂鬥案，導致1死3重傷，案經定讞後，後續執行卻狀況一堆。繼共犯蔣啟勛棄保逃亡後，另一名被判刑12年10月確定的成員段傳叡，近日也傳出失蹤，台中地院已正式裁定沒入其20萬元保證金並發布通緝。
這起案件起於負責人管芥寬在台中大雅區設立的神祕工廠，內部配備籃球場、健身房，甚至設有專業的「搏擊格鬥擂台」，實則是為幫派培訓專業打手的祕密基地。
2021年間，管男懷疑手下連男是叛徒，先將其手腳打斷。連男隨後率領13名同夥，持鎮暴槍、開山刀衝回基地復仇，將管男打成重傷並挑斷腳筋。然而，連男同夥在撤退時將受傷的連男遺留在現場，導致其遭到管男陣營後援包圍，最終被活活打死，身上還留有彈孔，現場血流成河。
首腦管芥寬一審依殺人罪重判17年，但二審法官認為管男當時已被打成重傷倒地，無法指揮反擊，改依「主持犯罪組織罪」判4年6月，殺人部分獲判無罪。另外13名成員均依殺人罪重判10年以上徒刑，全案於今年初定讞。
在重刑定讞後的入監執行階段，共犯卻接連上演「消失戲碼」。先是曾開槍射擊死者，被判刑13年8月的蔣啟勛，於今年3月拒絕到案執行；緊接著，近日被判刑12年10月應到案入監的段傳叡也音訊全無。警方前往拘提未果，認定段男已逃匿，法院遂裁定沒收當初具保的20萬元保證金。
短短半年內，該集團已有兩名重刑犯棄保潛逃，引發各界對具保制度與執行漏洞的質疑。尤其20萬元的保證金，在長達十多年的刑期面前顯得難以發揮約束力。目前警方已針對蔣、段兩名嫌犯發布全國通緝，並全力追查其下落。
更多三立新聞網報導
冷氣團發威！合歡山化身銀白世界 「這路段」規定加掛雪鏈
欠債中小企業成「借殼」工具！洗錢集團8個月豪捲25億 企業主淪幫兇
路樹砸死郵差竟賴「雨天出勤有錯」！養工處瞎掰脫罪被法院打臉判賠
倒數前夕傳槍響！高雄三民區放鞭炮爆糾紛 男子怒開7槍遭逮
其他人也在看
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 153
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 48
王夢麟酒駕撞清潔車 女兒發文怒轟「完全無法原諒」
71歲資深民歌歌手王夢麟去年12月29日酒後駕車，遭警方依公共危險罪偵辦，他的女兒在臉書發文，痛批父親行為「酒駕零容忍，完全無法原諒」，態度強硬、措辭沉痛。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 20
快訊／新北三重嚴重車禍！機車猛撞行人「多人倒地」1OHCA送醫搶命不治
元旦不平靜！新北市三重區今（1）日發生一起重大車禍，一輛雙載機車行經忠孝路時，因不明原因衝撞行人，導致3人全數受傷倒地。據了解，救護人員抵達後，發現遭撞行人（女、約60歲）當場失去呼吸心跳，緊急送往北市馬偕醫院搶命仍不治，詳細車禍原因仍有待警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 91
雲林跨年煙火竟配《烏龍派出所》BGM 全場傻眼後爆笑：感覺所長在追兩津
2026 年雲林縣跨年晚會在縣立田徑場舉行，吸引超過 2 萬名民眾到場同歡。活動安排 11 組藝人輪番演出，包括周湯豪、羅志祥、艾怡良、吳卓源、甜約翰、慢慢說、西屯純愛組與韓團 HIGHLIGHT 等人氣卡司，在倒數迎接新年時，則由韓團 HIGHLIGHT 與眾人一同倒數，隨後施放長達 6 分多鐘的煙火，但沒想到出來的卻是《烏龍派出所》的配樂，引起現場觀眾與網友都大爆笑。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前 ・ 2
知名連鎖麻油雞遭惡意破壞！10分店湯底「被倒不明粉末」 3嫌落網偵辦中
（記者洪承恩／綜合報導）雙北地區知名連鎖品牌「莊家班麻油雞」在2025年12月31日下午驚傳多點遭惡意破壞事件 […]引新聞 ・ 18 小時前 ・ 5
28歲女有勒痕多處傷 50歲呂男否認犯案訊後移送｜#鏡新聞
花蓮玉里公墓附近，2025年最後一天(12/31)發生命案。一名28歲林姓女子躺在樹林間，身上有多處傷痕，還有輪胎壓過的痕跡。警方在住處找到不名血跡，認為報案的50歲呂姓男友涉有重嫌，但他否認犯行，今天(1/1)依殺人罪將他移送花蓮地檢偵辦。鏡新聞 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
三中案二審！馬英九仍無罪 僅蔡正元有罪｜#鏡新聞
前總統馬英九等人因涉低價出脫三中及舊黨部大樓，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，檢方提起上訴，高等法院今天（12/31）判決上訴駁回，認為檢察官所提證據不足，對此高檢署表示，將研議提起上訴。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 6
莊家班麻油雞遭撒「不明粉末」 3嫌犯案手法雷同
台北市 / 張德生 張權 新北報導 跨年夜當天下午，連鎖的「莊家班麻油雞」位在雙北定10間店家，鍋內遭人惡意潑灑粉末，犯案時間、手法幾乎相同，警方事後逮到三名嫌犯，他們互相不認識，至於犯案動機，有人說不滿孩子在店內吃壞肚子，或是約網友被放鳥一時氣憤，但部分嫌犯戶籍地不在北部，說詞被警方高度懷疑，而3人手機幾乎都被「重置過」，警方懷疑案情不單純，甚至還有幕後藏鏡人，將持續調查釐清。記者VS.李姓嫌犯說：「(是有人教唆嗎)，(是有收錢嗎)。」雙手上銬，被警方押進地檢署，面對鏡頭問話，完全沒有回應，記者VS.李姓嫌犯說：「(為什麼手機要重置)，(誰幫你們訂飯店的)。」同樣被帶進地檢署的，還有另外兩名嫌犯，他們對於犯行不發一語，這三人就是涉嫌在跨年日，將不明粉末灑進，連鎖莊家班麻油雞店的嫌犯，但三人幾乎在同時間犯案，多點犯案手法相似卻互稱不認識。資深媒體人陶煥昌說：「3個人同時在不同的地點，同時犯案，這個絕對是有人在教唆的。」中和興南店當下李姓嫌犯，快速拿著疑似，裝有砂糖的袋子倒入鍋內，這樣的手法僅僅只毀壞湯頭，不像其他案件中暴力砸店，或是潑漆等恐嚇行為，也被認為是刻意設計。在中和犯案的25歲李姓嫌犯，犯案後在板橋找旅館遭逮，供稱是因為小朋友在店家吃壞肚子才會下手，在淡水士林北投犯案的江姓嫌犯，還有另一名蘆洲犯案的謝姓嫌犯，都說是因為約網友沒到，一時氣憤犯案，但其中有兩人根本不是北部人，說法令警方懷疑，而三人互不認識都有毒品前科，落網後被發現手機全部重置過，警方懷疑是用來和「幕後藏鏡人」通報進度。資深媒體人陶煥昌說：「都很年輕嘛，21、22歲，最大的25歲，理論上，他們不至於會和店家，發生到什麼樣重大的糾紛，嫌犯的人緣，地緣的背景，他甚至可能根本不是在他犯案地點，這個店家附近的住戶居民。」犯案地點同時橫跨，雙北多個分局警方不敢大意，新北市刑大已經介入偵辦，儘管店家只有湯頭受到損失，但警告意味濃厚，警方持續抽絲剝繭要揪出幕後嫌犯。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前 ・ 1
離職保全假應徵真搶劫！槍擊2員警遭壓制
社會中心／賴國彬 桃園報導跨年日當天，桃園竟發生光天化日持槍搶劫，一名離職保全假裝要應徵回到老東家，卻是拿改造空氣槍要脅討回20萬元，員警獲報到場要制服，陳姓嫌犯還擊開槍，導致兩名員警中彈受傷，所幸傷勢都不嚴重。民視 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
三中案二審馬英九等3人仍獲判無罪 高院：檢方證據不足證明有罪
中國國民黨前主席馬英九等人涉低價出脫三中及舊黨部大樓，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，檢方提起上訴，台灣高等法院今天判決「上訴駁回」，認為檢察官所提證據不足證明馬英九等3人有何非常規交易、特別背信、背信等犯行，因此判決無罪。可上訴。高檢署表示，將研議提起上訴。馬英九辦公室回應，馬英九非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前 ・ 426
撞死人後肇逃!2遺體慘遭多車輾過 1涉案駕駛落網
中部中心/蔡松霖、林子翔 雲林台中報導在雲林縣元長鄉，昨天（30日）發生一起超離奇死亡車禍！，一名單車騎士與一名機車女騎士，2人遭撞擊後，又被輾壓，遺體支離破碎！警方抽絲剝繭追查，兩人到場時間，相距8分鐘，研判至少有兩輛車涉及肇逃！警方窮追不捨找到涉案第三車，是一輛載甘蔗大貨車，疑似輾過2人，駕駛已被檢警拘提、偵訊。雲林元長離奇雙屍案追肇逃者。涉案駕駛落網之後，提供出行車紀錄器，看得到天色昏暗、視線不很清楚，車子就這樣輾過一堆散落物，車體還因此彈跳嚴重搖晃！都壓到東西了，駕駛都不用停下來察看，是輾到了什麼嗎？他一路往前離開，直到警察找上門！再把畫面，仔細看一次，左邊有一輛自小客車，飛速開過去後，肇事車的右前方，出現一堆散落物，檢警研判，那是女騎士與機車，左前方也有一堆散落物，恐怕就是男騎士與腳踏車！雲林元長離奇雙屍案追肇逃者。案發在30日清晨五點多，台19線雲林元長後湖村路段，李姓單車騎士、與李姓女機車騎士，先後被撞倒後又被輾壓，遺體血肉模糊，一度無法確認身分。警方抽絲剝繭，先確定死者身分，又在30日晚間八點多，拘提65歲的載甘蔗貨車駕駛，初步釐清，駕駛到達時，兩人已倒臥，駕駛應該沒有撞倒人，但是輾過2人後肇逃！問題來了，警方調查，單車與機車，一前一後騎到當場，兩者差8分鐘，是怎麼會被在同一地，分別被撞到？難道是，單車騎到內線，先被撞到，第一輛車肇逃？過了8分鐘後，第二輛車因為閃倒在地上的單車，往外線去撞到機車，然後第二輛車也肇逃？第三車甘蔗車，再輾過2人？李姓單車騎士，生前到處"撿銅鐵"，維持最基本的生活。李姓女機車騎士，一大早騎車到北港上班，卻在離家約10分鐘路程處出車禍。檢警持續要追另外至少兩位的肇逃駕駛，還2位死者公道。原文出處：雙屍離奇車禍...兩騎士相隔8分鐘被撞 遺體遭多車輾過 死因待釐清 更多民視新聞報導崙山苦茶油牧師溫光亮 遇重大車禍不治身亡啥？三重毒駕撞死警「判刑18年6月」 高院今「撤銷發回」理由曝光了離奇! 前後差8分鐘出現 雲林元長2騎士"同地遭撞慘死"民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
張文攻擊影片男留言「刀不夠利」 北檢火速起訴、從重量刑
這個月19日晚間，台北捷運台北車站及中山站，發生張文隨機攻擊事件，陸續也有不少民眾在臉書留言，涉犯恐嚇公眾安全罪，被警方逮捕法辦，一名林姓男子在攻擊事件發生後，於網路留言「爽！這是開始而已」等，今（31）日台北地檢署火速將林姓男子起訴，並建請法官從重量刑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
「三中案」纏訟7年！馬英九二審無罪、僅蔡正元判3年半
政治中心／綜合報導前總統馬英九捲入的三中案，2025年最後一天，二審判決維持一審見解，宣告無罪，回溯事件是在2005年，馬英九任國民黨黨主席期間，涉嫌賤賣中影、中廣、中視股權及舊黨部大樓，造成國民黨損害72.9億元，檢方依違反證券交易法等罪嫌共起訴多人，不過只有前立委蔡正元被依業務侵占被判3年半，高檢署將研議提起上訴。記者vs.前總統馬英九（2018.）：「（總統要不要為自己的清白說個話。）」前總統馬英九，捲入三中案，纏訟7年，2025年最後一天二審判決出爐！台灣高等法院行政庭長王屏夏 ：「維持被告馬英九等三人無罪的結論，華夏、中視、中影、中廣公司以及國民黨舊黨部大樓交易，沒有違反公開發行公司取得，或處分資產處理準則。」高院判決無罪，不過回顧整起事件，爆發在2005年，時任國民黨主席的馬英九，涉嫌低價賤賣中視、中影、中廣等黨產，造成國民黨損失72.9億元，遭民進黨團柯建銘等人2006年告發，2014年特偵組簽結，2018年檢方又重啟調查，2021年馬英九和時任中投董事長張哲琛、總經理汪海清，一審三人獲判無罪，但整起事件到了二審，只有當時接手中影的前立委蔡正元，被指控利用中影股權交易機會侵吞公司資產，把錢拿來付房貸、裝潢等費用，維持原判3年6個月、沒收2億3919萬元。國民黨副主席蕭旭岑：「馬前總統對高等法院的判決，表示欣慰，感謝司法的公正，感謝法官秉公審理，還他清白。」前立委蔡正元：「檢察官也完全不忌諱啊，他幾乎等於是開口講，我只要咬馬英九我就沒事，為什麼叫我咬馬英九呢，他說馬英九賤賣黨產給我，二審定讞我會堅守崗位到最後一天，跟他投降免談。」針對三中案二審判決，國民黨副主席蕭旭岑稱馬英九表示欣慰。（圖／民視新聞）蔡正元聲稱當年馬英九要他救黨產，他接手中影，還扛中影的7億債務，如今卻成了三中案唯一有罪被告，直播親上火線稱會堅守崗位，反觀被判無罪的張哲琛，律師走出法庭神情一派輕鬆。張哲琛委任律師丁昱仁：「當事人對於二審結果，感到非常欣慰，而且這也是在我們原本理想的範圍中，他非常的高興。」前立委蔡正元成為三中案唯一有罪被告。（圖／翻攝自蔡正元YT）律師黃帝穎：「全案只有中影的部分，蔡正元被判刑，這部分違反經驗法則，尤其賤賣是事實，卻無高層相關負責人來進行法律上責任的追究，那這個部分，檢察官是有權上訴，也尊重檢察官上訴的權利。」但對於這樣的結果，高檢署不服研議上訴，三中案未完待續。原文出處：「三中案」纏訟7年！馬英九二審無罪、僅蔡正元判3年半 更多民視新聞報導鄭麗文有夠扯！竟要綠營「接受九二共識迎和平」 徐國勇氣炸開嗆蔡英文怨陳其邁吃冰不揪！全場「猛刷1句」拒絕：怕爆…政院出手了！藍白強推「反年改」法案 今遞狀聲請釋憲民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
花蓮外海風浪大！巴拿馬籍貨輪擱淺化仁海灘
地方中心／趙永博 花蓮報導今天(1)上午有一艘"巴拿馬籍散裝貨輪"，突然失去動力，被強風吹到擱淺在花蓮化仁海灘。船上17名船員平安，但海巡署出動救援拖船戒護時因大浪和強陣風也擱淺，反倒比貨輪更岌岌可危，最後出動專勤隊先將拖船上5人救出，預計晚上出動大型拖船施救。放眼望去，一艘大型貨輪卡在海攤上載浮載沉，，一旁拖船只能在外圍戒護。只見海灘邊風浪不斷拍打，明明是要去救船的拖船，卻被打到搖搖晃晃，船上人員都站不穩。除了巨浪襲擊，岸邊還有7到9級強陣風，實在不好作業。原本他要救的就是，這艘巴拿馬籍散裝貨輪"通鴻輪"。12岸巡副隊長 吳正達：「立即派遣共計一艇18車39人，在現場救援，因為目前風浪過大(暫停救援)，救援會造成我們救援人員的安全問題，(有提出空勤的申請嗎)目前在申請中」。通鴻輪疑似受到強勁的東北季風，加上失去動力，被海浪推到岸邊擱淺。（圖／民視新聞）元旦當天早上，花蓮仁化海灘這艘"通鴻輪"，疑似受到強勁的東北季風，加上失去動力，被海浪推到岸邊擱淺，纜繩也全被扯斷。船上的17名船員一度受困。拖船前來救援也被大風浪吹到擱淺，只好先出動空勤隊，將拖船上5名船員全數救出。12岸巡副隊長 吳正達：「目前通紅輪上面有12名台灣籍的船員，5名菲律賓籍的船員，然後在拖船部分上面，有5名的船員，(拖船)一名船員頭上有撕裂傷的部分，通紅輪的部分目前船員均安全」。航港局協調大型拖船支援，預計晚上8點展開拖救。（圖／民視新聞）航港局召開緊急應變會議，並協調大型拖船支援，預計晚上8點展開拖救，力拚讓人船都能安全脫困。原文出處：巴拿馬貨輪擱淺化仁海灘 拖船頂強風巨浪救援也擱淺 更多民視新聞報導中國跨年夜出動特警車 民眾嗨放煙火被公安架走2026元旦追光! 屏東鵝鑾鼻搶頭香6:11迎首道曙光麻油雞名店「莊家班」跨年夜遭加料恐嚇 雙北10店家受害警逮3怪男民視影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
後壁區公所推薦元旦慢遊祈福走春 遇見季節限定花海美景 心靈平安順遂
每年元旦假期是許多民眾安排走春、踏青與親子出遊時節，臺南市後壁區除有深厚宗教文化、遼闊純樸農村景觀，還有季節限定的花海風貌，相當適合全家出遊；後壁區公所特於元旦假期前推薦在地特色小旅行路線，結合參拜祈福、自然景觀與休憩空間，動線清楚、節奏舒適，歡迎全國遊客元旦到後壁小鎮慢遊，祈福走春賞花海。後壁區長李至彬表示，特色小旅行路線可從後壁旌忠廟為起點，旌忠廟為地方重要信仰中心，香火鼎盛，廟埕周邊環境純樸寧靜，讓人自然放慢腳步，元旦期間前來參拜，不僅可為新的一年祈求平安順遂，也能感受傳統廟宇莊嚴肅穆又貼近人心的氛圍，為旅程奠定沉穩而祥和的開端。李至彬區長說，瞭解旌忠廟歷史後還可到鄰近的泰安宮欣賞季節限定的波斯菊花海，廟方租用面積近三甲的休耕農田種植大片波斯菊，花朵隨風搖曳，是元旦 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 2
跨年必看！義大世界六大觀賞點攻略+交通三階段管制一次掌握
史上最浪漫跨年夜！義大世界藍色流星雨+巨型煙火樹閃耀夜空 【記者 王苡蘋╱高雄 報導】迎接2026年，義大世界台灣好報 ・ 1 天前 ・ 1
花蓮28歲女子陳屍玉里公墓 50歲男友涉嫌重大｜#鏡新聞
2025年最後一天傳出憾事，花蓮一名28歲林姓女子被發現倒臥在公墓，身上有多處傷痕，脖子也有勒痕，警方初步調查懷疑他的50歲呂姓男友涉有重嫌。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 1
離奇車禍釀兩死 46歲女子出家門10分鐘傳噩耗｜#鏡新聞
雲林元長鄉這起離奇車禍，釀成2死悲劇，一名是65歲的獨居男子，另一名是46歲女子，她當時正準備騎車去北港的小吃攤上班，沒想到出家門10分鐘就遭遇意外，丈夫得知噩耗悲慟萬分。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
離譜！25歲保全社群狂喊「暗殺總統」移送地檢署偵辦
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導台北市今年（2025）12月19日發生27歲男子張文隨機砍人案件，現在社群卻不斷出現恐嚇訊息；其中，有一名25歲謝姓保全，就在社群平台不斷留言要「暗殺總統」，經屏東警方獲報後，立即報請屏東地檢署偵辦，而在警方掌握下今（31）日在高雄市區將其查緝到案，全案詢後依涉嫌《刑法》恐嚇公眾罪嫌送請屏東地檢署偵辦。屏東縣警察局表示，日前接獲報案，有特定帳號於Threads平台發表恐嚇言論，多次留言「暗殺總統」內容，為防止該網路恐嚇言論影響社會秩序，立即將上揭情資報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦。警方獲報後發動專案偵查，展開網路蒐證並持續深入追查，鎖定犯嫌真實身分及住處，並於今日在高雄市區將謝姓犯嫌查緝到案，全案詢後依涉嫌刑法恐嚇公眾罪嫌送請臺灣屏東地方檢察署偵辦。25歲謝姓保全多次社群平台揚言要「暗殺總統」。（圖／警方提供）對此，屏東縣警察局長甘炎民表示，言論自由為憲法保障人民之權利，惟並非毫無界線，凡涉及暴力、危害公眾安全或散布危害社會安定之不實訊息，皆已逾越合法保障範圍，警方將秉持保障合法取締非法之態度，對於任何發表恐嚇安全之言論都力求嚴速查辦，以確保民眾生活之安全。同時，甘炎民並再次呼籲民眾，共同守護社會秩序，如於網路上發現疑似涉及製造恐慌、威脅公共安全或其他不當言論，請立即向警方反映。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／離譜！25歲保全社群狂喊「暗殺總統」移送地檢署偵辦 更多民視新聞報導五星市長陳其邁繼續衝 2026年高雄惠民新制震撼曝光國民黨民調大崩！慘跌5.2%成警訊 蕭旭岑稱「平常心以對」臉還不夠腫？稱空拍101遭認證造假 中國又發15秒片「俯瞰台灣」民視影音 ・ 1 天前 ・ 2