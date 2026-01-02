台中博弈「打手訓練基地」1死3傷 又1殺手判刑12年棄保潛逃

記者陳佳鈴／台中報導

線上博弈打手基地內鬨械鬥，釀成1死3傷的慘劇，沒想到接連兩名殺手小弟棄保潛逃。（圖／資料照）

2021年震驚社會的「台中大雅打手訓練基地」大亂鬥案，導致1死3重傷，案經定讞後，後續執行卻狀況一堆。繼共犯蔣啟勛棄保逃亡後，另一名被判刑12年10月確定的成員段傳叡，近日也傳出失蹤，台中地院已正式裁定沒入其20萬元保證金並發布通緝。

這起案件起於負責人管芥寬在台中大雅區設立的神祕工廠，內部配備籃球場、健身房，甚至設有專業的「搏擊格鬥擂台」，實則是為幫派培訓專業打手的祕密基地。

2021年間，管男懷疑手下連男是叛徒，先將其手腳打斷。連男隨後率領13名同夥，持鎮暴槍、開山刀衝回基地復仇，將管男打成重傷並挑斷腳筋。然而，連男同夥在撤退時將受傷的連男遺留在現場，導致其遭到管男陣營後援包圍，最終被活活打死，身上還留有彈孔，現場血流成河。

首腦管芥寬一審依殺人罪重判17年，但二審法官認為管男當時已被打成重傷倒地，無法指揮反擊，改依「主持犯罪組織罪」判4年6月，殺人部分獲判無罪。另外13名成員均依殺人罪重判10年以上徒刑，全案於今年初定讞。

在重刑定讞後的入監執行階段，共犯卻接連上演「消失戲碼」。先是曾開槍射擊死者，被判刑13年8月的蔣啟勛，於今年3月拒絕到案執行；緊接著，近日被判刑12年10月應到案入監的段傳叡也音訊全無。警方前往拘提未果，認定段男已逃匿，法院遂裁定沒收當初具保的20萬元保證金。

短短半年內，該集團已有兩名重刑犯棄保潛逃，引發各界對具保制度與執行漏洞的質疑。尤其20萬元的保證金，在長達十多年的刑期面前顯得難以發揮約束力。目前警方已針對蔣、段兩名嫌犯發布全國通緝，並全力追查其下落。

