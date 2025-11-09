台中原住民族文化節盛大登場 雙金歌王沈文程熱情開唱

【記者鮮明／台中報導】「2025台中市原住民族文化節-原聚山海屯」系列活動首場盛會昨（8日）在台中市原住民文化館戶外廣場盛大登場，本次活動以泰雅族文化為主軸，融合多族群樂舞特色，透過音樂、舞蹈與飲食體驗，展現原住民族的生命力與文化多樣性，現場湧入眾多民眾共襄盛舉，熱鬧非凡。

活動由部落耆老以泰雅族傳統祈福儀式揭開序幕，祈願活動圓滿順利、族群共融。接續登場的「原舞綻放」樂舞展演，匯集多組原民表演團體，包括台中市原住民族文化創意產業協會、薪韻文化藝術團、台中市原住民婦女會等，以歌聲與舞步展現文化的活力與魅力。

晚間壓軸登場的沈文程，更以渾厚嗓音演唱多首經典原民樂曲〈風中的早晨〉、〈再見我的故鄉〉等，帶動全場大合唱，現場掌聲與歡呼聲不斷。

台中市原住民族事務委員會主任委員楊馨怡表示，今年是原住民族文化節首次以「分區辦理」方式登場，從以往一年一場，擴增為三場，首場「泰雅之山」率先登場，接續為11月15日梧棲區「阿美之海」與11月22日太平區「排灣之屯」，串聯山、海、屯三地文化場域，展現台中多元族群共榮的城市樣貌。

台中市民政局副局長彭岑凱表示，文化傳承的根本在於「扎根地方」，因此民政局會積極推動各區文化活動，讓幸福能傳遞至每一位原住民族家人。文化節不僅是活動，更是族群團結與文化延續的象徵。民政局將持續全力協助，讓原住民族文化在各區綻放光彩，並祝福本市各項活動皆能圓滿成功。

市議員吳建德感謝原民會與民政局的協力推動，使今年文化節能首次辦理三場，任何改變都需要勇於嘗試，未來也會持續在議會中為原住民族爭取更多經費與福利，協助推動文化活動及社會支持政策，讓族人生活更加安心、幸福。

金曲獎、金鐘獎雙料得主沈文程，在晚會中熱情開唱。市府提供

活動在原住民歌舞中揭開序幕。市府提供

