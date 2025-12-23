台中原民議員 藍拚全壘打 綠評估人選

各政黨已陸續啟動明年選戰布局，台中市議員第十四選區目前藍綠各占1席，國民黨主打現任力拚連任；民進黨因資深議員蔡成圭宣布退休，勢必推出新人接棒。第十五、第十六及第十七選區原住民議員3席現全由國民黨掌握，下屆同樣以連任為目標，綠營則由黨中央點將，人選尚未拍板，但各選區已有潛在人選提前暖身。

第十四選區涵蓋東勢、新社、石岡及和平等4個行政區，自縣市合併以來，已連續4屆藍綠各1席，現任為國民黨籍吳振嘉與民進黨蔡成圭。吳振嘉本屆從基層里長成功轉戰議會，已確定將再戰連任。

綠營蔡成圭今年2月宣布不再參選，希望交棒給年輕世代。為爭取出線，立委蔡其昌、市議員謝志忠山線服務處主任詹智翔率先表態；曾任蔡成圭助理、石岡區九房里長張鴻斌積極經營地方、勤跑基層；還有民進黨台中市黨部東勢區主任詹奇謀也傳出投入戰局。

第十五選區（平地原住民）、第十六選區（山地原住民北台中）及第十七選區（山地原住民南台中），各應選1席，現任議員分別為吳建德、古秀英與朱元宏。本屆選後，原以無黨籍身分參選的古秀英與朱元宏回歸國民黨，使藍營稱霸原民選區，3人下屆均將挑戰連任。民進黨市黨部主委許木桂則指出，原民議員選區往往牽動立委布局，過往慣例多由原民立委向黨中央推薦人選，目前仍在評估階段，尚未定案。

不過各選區已有不少人表態，市議員陳成添因當選台中地區農會理事長，確定下屆不再參選，其助理楊玉花為花蓮阿美族人，深耕台中原民事務逾10年，被視為具實力挑戰第十五選區的新面孔。

第十六選區已有退休國小教師黃文雄浮上檯面；第十七選區競爭最為激烈，除台中市原住民婦女會理事長呂秀惠、退休警察瓦力司．比尤、曾任立委高金素梅助理的柯靜志也計畫再度以無黨籍身分參選。