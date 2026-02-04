台中又爆刺人案！蒸餃店男當母親面 刺傷另桌男客逃逸

〔記者許國楨／台中報導〕台中市漢口路一間蒸餃店今晚(4日)發生濺血衝突，有個男子在母親面前抄起隨身利剪，刺傷另一桌男子，鮮血染紅地面。行凶男隨即與母親快步離去。

事發於晚上8點左右，店內有許多人用餐，其中兩組客人中，一方是行凶男子陪同母親前來，另一方則是41歲男子與友人同桌，雙方爆發口角，男子突然掏出利剪刺傷另一桌41歲男子，濺血倒地，店內客人驚慌閃避。

救護人員獲報趕抵，將傷者緊急送醫，所幸傷勢未危及生命，目前仍住院觀察。至於行凶男子與母親迅速離開現場，警方已鎖定特定對象，漏夜調閱周邊監視器畫面全力追緝。

