台中又見垃圾山 何欣純推4大環保政見解套：市府別再擺爛

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民進黨台中市長參選人何欣純提出4措施，為台中垃圾問題解套。（資料照片／董孟航攝）

台中垃圾問題連環爆！近日又有台中市議員發現沙鹿垃圾掩埋場廢棄物堆成山，擔心大里垃圾山在沙鹿重演。民進黨台中市長參選人何欣純今天（9日）指出，8年來盧市府缺乏長遠規劃，媒體揭露的垃圾問題，顯示的是整座城市面對垃圾危機的準備不足、應變失能。何也宣布上任後將推動4項措施，改變台中垃圾治理模式。

何欣純今在社群發文細數，從大里垃圾山、潭子廢床墊萬里長城、大肚非法傾倒，再到沙鹿廢棄物堆積，市民不禁要問「為什麼又是台中？」這些是台中垃圾處理體系長期失能的警訊。

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何欣純指出，8年來，盧市府缺乏長遠規劃，文山、烏日、后里三座焚化爐更新整建進度緩慢，垃圾去化量能不足，導致大量垃圾被迫以太空包暫置，衍生環境與管理問題。

何欣純說，太空包原本只是焚化爐整改期間的權宜措施，但市府卻未做好管理，導致破損、外溢、四處搬移，造成更大的污染。媒體揭露的垃圾問題，顯示的是整座城市面對垃圾危機的準備不足、應變失能。文山焚化爐最快也要到2029年才能完工，在此之前，台中不能空等。

最後何欣純宣布，未來她將立即推動4項措施，分別是建置分散式廚餘處理設備、導入AI資源回收分選系統、全面公開垃圾暫置場監測數據、建立跨縣市代燒與民間協力處理機制，加速垃圾去化。台中治理、垃圾治理，「要改變台中的治理模式，就換上何欣純開始」。



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