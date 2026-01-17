台中台灣大道深夜事故 左轉車、直行車相撞釀6傷

白色轎車來到路口左轉，遭到直行的灰色轎車直接撞擊，台中市西屯區台灣大道二段與漢口路一段路口，17日凌晨1時半左右發生車禍，白車撞進騎樓左前車頭毀損，還波及停放的機車與腳踏車，灰車則是安全氣囊爆開、車頭全毀，兩車包含駕駛共6人受傷。

白車駕駛李先生表示，「轉過來砰一下，車就到這了。」

灰車駕駛李先生則說，「踩剎車，然後往右邊打，因為我想說看能不能閃過他，就直接過去這樣，結果真的閃不過去。」

該路口有左轉車道與號誌，48歲李姓白車駕駛疑似搶快左轉，由於雙方撞擊力道猛烈，破碎的汽車零件噴飛一地，還嚇壞當時停等紅燈的機車騎士。警方表示，兩車駕駛經酒測都沒有飲酒，詳細肇事原因還有待調查。

台中市第六分局交通分隊長鄧錦宏說明，「現場總共有6個人，受到不同程度的擦撞挫傷，均送醫治療，2位駕駛經酒測均無飲酒之情事，詳細事故原因交由鑑定單位調查。」

機車高速衝進騎樓，撞擊發生巨響，彰化縣員林市中正路一處診所前，15日下午發生自撞車禍，50歲陳姓機車騎士駕車不明原因失控，撞擊3輛停放機車、盆栽與牆面。

彰化縣員林消防分隊長江坤和指出，「救護人員評估，她頸椎可能有受到撞擊之類的，那我們就給她頸圈跟長背板固定，還有包紮、止血。」

彰化縣員林分局萬年所所長林儀偉說明，「陳姓民眾騎乘重機車，不慎撞進該處騎樓處，以致該處所停放3輛機車受損，陳姓民眾亦手腳受傷送醫治療，肇事原因警方正在調查釐清。」

所幸當時騎樓沒有其他民眾，到場救護人員評估，駕駛頸椎與手腳受傷，使用頸圈跟長背板固定，送員林基督教醫院治療，肇事原因將由警方釐清。

