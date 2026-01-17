台中台灣大道深夜巨響！ 白車左轉遭撞自轉180度衝騎樓5人傷

台中台灣大道深夜巨響白車180度翻轉衝騎樓釀5傷。（圖 ／翻攝畫面）

台中市西屯區台灣大道17日凌晨傳出一起驚悚車禍事故，巨大的撞擊聲在深夜中格外刺耳，引起附近住戶關注，警方指出，事故發生在凌晨1點30分左右，48歲李姓男子駕駛白色自小客車，沿台灣大道二段行駛，準備左轉進入漢口路時，與對向直行、由22歲李姓男子駕駛的深色自小客車發生猛烈碰撞。

根據初步了解，白色自小客車在左轉瞬間，疑似未能及時避讓直行車輛，雙方於路口正面相撞。強大撞擊力道導致白車當場失控，車身原地旋轉約180度後，整輛車衝進路旁騎樓，不僅車頭嚴重毀損，還波及停放在騎樓內的5輛機車與腳踏車，零件四散一地，現場一片凌亂，宛如遭遇爆炸般的景象。

事故共造成5人受傷，包含白車上的2名乘客，以及深色自小客車上的3人，傷者多為臉部及四肢擦挫傷，所幸送醫治療後均無生命危險，未釀成更嚴重傷亡。警方也對2名駕駛進行酒測，結果皆為0，排除酒駕因素。

警方封鎖現場進行測繪與蒐證，並調閱周邊監視器畫面，以進一步釐清肇事責任歸屬。由於事故發生於主要幹道與重要路口，警方提醒駕駛人，深夜行車視線不佳，更應遵守交通規則，左轉時務必確認對向來車狀況，避免因一時疏忽釀成意外；目前，詳細肇事原因仍待交通事故鑑定單位進一步分析判定，相關責任歸屬將依法處理。

