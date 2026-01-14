台中吃烤鴨「帥阿北」竟是魏哲家！被認出秒笑喊：我很常來

生活中心／周希雯報導

台美關稅貿易談判進度備受關注，近期有外媒指出，台灣已與美國達成協議、關稅獲降至15％，其中1個互惠條件就是，台積電要在美國再增設至少 5 座晶圓廠。正當各界議論之際、近日有民眾發現，台積電董事長魏哲家低調現身台中餐廳，被認出後親切與現場客人合照，還大方說「你們常來就會遇到我」，畫面曝光後引發熱烈討論。

位於台中南屯的烤鴨餐廳「鴨片館」，近日在粉專PO出合照。只見魏哲家以一身全黑穿搭現身餐廳，整體看上去精神奕奕，被民眾發現後也微笑互動，完全沒有架子。店家在文中表示，魏哲家本來是低調來用餐，但不小心被發現了，民眾要求合照時還開心說「居然有幸遇到總裁」，魏哲家還幫忙打廣告，親切表示，「我常來啊，你們也常來鴨片館就會遇到我！」

魏哲家（黑衣男子）親切與民眾互動。（圖／翻攝「鴨片館」臉書）

對此，店家感動表示，「感恩世界級總裁12年來的照顧與加持，太感動太大心」，因此特別送上送上南投紫南宮「馬年錢母」，預祝台積電「2026馬到成功，股市屢創高峰」。貼文曝光後，網友都興奮表示，「貴客臨門，要發啦」、「連超A咖也去捧場了」、「完蛋了，以後更訂不到位了」。值得注意的是，有網友敲碗「黃仁勳應該也要來了」，店家也神秘表示「有機會」。

鴨片館老闆送上南投紫南宮「馬年錢母」給魏哲家（中）。（圖／翻攝「鴨片館」臉書）

鴨片館老闆送上南投紫南宮「馬年錢母」給魏哲家（中）。（圖／翻攝「鴨片館」臉書）





