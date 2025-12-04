台中吃黑輪掉落衝鋒槍 全場凍結5秒！老闆PO文：這邊做生意心臟要大顆

台中男子吃黑輪從包包內掉出衝鋒槍，讓現場「凍結5秒」。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 台中北區一間黑輪攤昨日發生驚嚇事件，一名平頭男子到店用餐，頻繁東張西望且神情緊張，隨後包包掉落時竟從裡面掉出一把衝鋒槍，讓現場老闆娘、顧客「凍結5秒」，事後老闆在社群平台PO文在台中做生意心臟要大顆」。第二警分局指出已經主動了解中。

事發於2日下午，平頭男子到黑輪店用餐，餐點上桌卻沒有食用，反而四處東張西望，隨身包包不小心從桌上翻落，竟從中掉出一把衝鋒槍，導致老闆娘與顧客只能假裝鎮定，現場氣氛凝結約5秒面面相覷，最後平頭男子收拾東西隨即離去。

黑輪店老闆在社群平台指出，後續男子直接走進隔壁一間人力仲介公司，並跟老闆說這把槍枝要賣6萬元，老闆稱用不到，男子又表示「不然先押在你這裡，我拿300元就好」，由於行徑太過詭異，老闆不予理會，平頭男只能離開。

黑輪店老闆直言「解開了我對網路傳言的證實，原來台中做生意心臟真的要夠大顆。客人不一定有錢，但他一定有槍」，同時拜託各位台中人來店內吃黑輪時，「帶錢就好了，不要帶槍！謝謝各位」。

轄區第二分局文正派出所所長在貼文下方留言，經查確認該男所持為玩具槍，並已鎖定犯嫌身分積極查緝中。並呼籲，如有發現任何不法疑慮，務必第一時間撥打110報案，警方將迅速依法查處，全力維護地方治安，保障民眾安居環境。

