台中吃黑輪驚見衝鋒槍 整間店瞬間凝結！警方要查了

台中市北區一間知名黑輪小吃店，2日下午4時許上演驚險場面，一名身穿深色上衣的平頭男子到店消費，隨身包包突然從桌上翻落，竟掉出一把疑似衝鋒槍的物品，讓準備進店的老闆娘與現場顧客當場愣住，整間店也像是空氣凝結，所有人都看傻眼。

一名男子前往台中市北區一間黑輪小吃店消費時，包包竟然掉出一把衝鋒槍，嚇壞所有人。（圖／翻攝照片）

店家老闆表示，該名男子頭戴墨鏡，在店外徘徊許久才進來點餐，點了一份黑輪後卻沒有馬上食用，反而站在門口雙手抱胸，不斷東張西望四處張望，神色相當異常。男子將大包包放置在桌上，餐點送上後仍未入座用餐，持續在外觀望。

廣告 廣告

從曝光的監視器畫面可見，男子的包包不慎倒落地面，衣物等物品散落一地，其中滑出一把外型類似衝鋒槍的物品。原本要走進店內的老闆娘見狀瞬間凝結，一旁正在用餐的顧客也驚訝地頻頻回頭查看。平頭男察覺後雖然發現掉落物品，但並未立即反應，尷尬地回頭張望，之後才匆忙將物品收回包內。

身穿黑衣、平頭，站立的男子，在台中市北區一間黑輪小吃店消費時，包包竟然掉出一把衝鋒槍，嚇壞所有人。（圖／翻攝照片）

更令人訝異的是，該男子隨後竟跑到隔壁的人力仲介公司應徵工作，還掏出剛才那把槍放在桌上，向仲介老闆表示手頭較緊，詢問「這支放在這裡賣你好不好？6萬賣你好不好？」仲介老闆回應「這個賣我用不到」後，黑衣男接著改口說「不然押在這裡，我跟你拿300塊就好」，由於行徑過於詭異，現場無人理會，男子便悻悻然離開。

男子還跑到隔壁人力公司應徵工作要賣槍。（圖／翻攝照片）

黑輪店老闆苦笑說，買黑輪才30元銅板價，根本不用帶槍，回顧當時槍掉到地上的瞬間，黑衣男愣住5秒鐘，他過去叫對方把東西撿起來才撿。老闆也感嘆「原來在台中做生意，心臟真的要夠大顆」。

台中市警察局第二分局文正派出所表示，經查該男子持有的為玩具槍，警方已掌握其身分並積極查緝中。第二分局指出，雖未接獲民眾報案，但已主動介入了解。警方也強調，衝鋒槍不是長這樣的，推測應為假槍。警方呼籲，如民眾發現任何可疑或不法情事，務必立即撥打110報案，警方將迅速依法處置，全力維護地方治安，保障民眾安全。

延伸閱讀

影/北市婦看YT廣告遭詐 面交7次慘噴2500萬

竹北8旬翁打死7旬妻再自行報案 遭竹檢聲押

京華城土地疑「左手賣右手」 沈慶京長子50萬交保