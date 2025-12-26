台中后豐大橋女教師命案 2人「坐8年冤獄」獲賠2850萬元

台中市后豐大橋2002年發生離奇命案。翻攝自GoogleMaps



2002年發生的台中后豐大橋女教師陳琪瑄墜橋身亡，命案歷經長達23年纏訟，當年墜橋身亡，其男友王淇政 與友人洪世緯一度被判殺人罪定讞入獄，後續經再審改判無罪確定。兩人聲請刑事補償，台中高分院日前裁定，准予補償洪世緯1551萬元、王淇政1299萬5000元，合計2850萬5000元，全案仍得依法聲請覆審。

判決指出，案件可回溯至2002年12月7日凌晨1時許，檢方當時認定王淇政在洪世緯陪同下，於 后豐大橋 南下車道與陳琪瑄談判分手事宜，雙方發生爭執後，兩人合力將陳女推落橋下致死。王、洪分別於2009年遭判處15年與12年6月有期徒刑定讞並入監服刑。

廣告 廣告

全案歷經檢察總長兩度提起非常上訴、王淇政多次聲請再審，2018年起進入再審程序，台中高分院再審、再更一審與再更二審均改判無罪。最高法院今年5月駁回檢方上訴，無罪判決正式確定，自案發至今整整23年，兩人終獲清白。

王、洪在聲請刑事補償時主張，偵查與審判過程中存在多項程序瑕疵，包括警方未即時調取監視器畫面、現場圖繪製草率，檢察官未進行夜間履勘，二審法院未實質調查證據，並直接援引一審見解；此外，法醫曾提出「死者不想死」的個人推測，已逾越專業鑑定範圍，影響判斷公正，均屬公務員行為不當。

洪世緯指出，他自2009年8月6日入監，至2017年2月1日假釋出獄，實際失去自由超過8年。服刑期間不僅無法陪伴妻子，也錯失照顧罹病孩子的時光，母親更在他無罪確定前離世。他形容，長年背負殺人污名、新聞報導對名譽造成的傷害，加上入獄期間罹病，都是一輩子的折磨；即使獲判無罪，「指指點點仍會跟著一輩子」，母親生病時只能戴著手銬、腳鐐探視，回想起來「是一輩子的痛苦」。

王淇政則表示，案發時他年僅23歲，正值人生起步階段，卻在承受女友驟逝打擊的同時，又被控殺人，入獄時30歲，至今年無罪確定已46歲，人生最精華的近8年在牢獄中度過。他坦言，過程中身心煎熬、無法盡孝，認為「家人承受的痛苦，比自己還多」。

辯護人主張，23年的司法訟累與檢察體系立場反覆，已對兩人造成難以回復的重大損害，且在假釋程序中，兩人一度面臨「是否認罪換取自由，或堅持清白繼續遭監禁」的艱難抉擇，請求以每日5000元計算補償金額。

台中高分院審酌認為，承辦公務員難謂完全無不當之處。洪世緯入監時31歲，次子甫出生滿月，出獄已40歲，人生精華期大幅流失；王淇政入監時30歲，家人多年頻繁接見，嚴重影響家庭生活。法院認定每日補償5000元屬合理標準，據此裁定前述金額。

更多太報報導

韓國IP《Alien Stage》快閃店寫「中國台灣、用五星旗」 LaLaport南港：終止合作

「沒考慮危險就衝去對街處理」 顏瑞昇父女檔發聲：救人是醫師天職

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%