台中后豐鐵馬道幼童遭撞頭重創 狹窄隧道救護車卡700公尺外

記者陳佳鈴／台中報導

被撞的幼童倒臥在僅 2.5 公尺寬的舊鐵道改建車道上，不斷尖叫，右耳血流不止，瞳孔對光無反應，甚至出現尿失禁、翻白眼等症狀。不過因為隧道窄小，救護車根本進不到現場救人。（圖／翻攝畫面）

台中知名景點「后豐鐵馬道」人潮絡繹不絕，但其狹窄通行環境也再度引發安全疑慮！醫師徐浩恩昨（23）日下午與家人騎乘親子電動自行車經過九號隧道南側入口時，目睹一名低年級幼童遭電動車撞擊倒地，疑似顱內受傷，右耳大量出血、意識模糊，情況相當危急。

徐浩恩表示，被撞的幼童倒臥在僅 2.5 公尺寬的舊鐵道改建車道上，不斷尖叫，右耳血流不止，瞳孔對光無反應，甚至出現尿失禁、翻白眼等症狀。他立即協助讓傷童平躺，並與其他騎士、路人合力阻擋來往車流，避免再度發生二次事故。

但最令人憂心的是，現場道路過度狹窄，救護車根本無法駛入，只能停在距離事故點約 700 公尺遠的花樑鋼橋另一端。由於路面人潮密集、空間受限，擔架也難以推進，救援一度陷入膠著。

最終，一名騎乘警用機車的員警決定採取緊急方式，讓家屬抱著傷勢嚴重的幼童坐上後座，以機車穿越鐵橋，再轉送至遠處救護車上，才成功將孩子送往醫院急救。

根據聯合報報導，醫師徐浩恩指出，若遇上骨折、腦出血、頸椎損傷等更嚴重的情況，以機車後送恐造成二次傷害，而救護車在狹窄步道上迴轉也近乎不可能，救護員甚至因必須留在車上，無人能協助交管，現場一度有大量自行車與遊客貼近救護車通過，險象環生。

台中市觀旅局表示，后豐鐵馬道屬舊山線歷史設施，部分路段寬度僅約 2.5 公尺，確實無法增設車道。呼籲遊客務必遵守速限 25 公里、不跨越車道，遇緊急狀況應迅速靠邊，讓出救援通道。市府也將研議是否加強公告與安全警示。

