台中后里木材廠陷火海 彰化花壇疑廟會活動釀災

彰化花壇與台中后里在21日下午分別發生火災事件，引起民眾關注。台中后里區一處木材工廠於下午1點30分起火，由於地處偏僻、道路狹窄，消防人員面臨取水困難，經過多方協助才在下午3點成功撲滅火勢。而彰化花壇的火災則疑似與當地廟會活動有關，火勢波及附近騎樓與廠房。所幸這兩起火災事件皆無人員傷亡，實際財物損失與確切起火原因仍待進一步調查釐清。

台中后里木材廠陷火海 彰化花壇移宮廟金紙燒工廠。(圖／TVBS)

台中后里區新店莊的一處木材工廠在21日下午1點30分發生火警，現場熊熊烈火不斷從鐵皮工廠內冒出，橘紅色火光伴隨著黑煙直竄天際，整個廠房全面燃燒。工廠門口堆放著大量木材，這些易燃物質使火勢迅速蔓延。

消防人員接獲通報後立即趕到現場佈水線搶救，但因為工廠位置偏僻、道路狹窄，消防隊伍面臨取水不易的困境。台中市后里區長賴同一表示，他們商請水利署緊急供水到附近的水圳，使消防人員能夠從水溝中抽水救火。此外，消防人員也請自來水公司加壓地下式消防栓，並從灌溉溝渠抽水，再透過近百公尺的管線進行救火，終於在下午3點左右成功將火勢撲滅。

透過近百公尺的管線進行救火，終於在下午3點左右成功將火勢撲滅。(圖／TVBS)

這起火災燃燒面積約200平方公尺，由於當天是假日，工廠休假無人在場，因此沒有造成人員傷亡。詳細的起火原因目前仍待調查。

同一天，彰化花壇也發生了一起火災事，初步懷疑與當地廟會活動有關。廟方人員表示，可能是燒金紙或其他物品時沒有注意，火星飛到附近的海綿上而引燃。雖然火勢讓人擔憂可能會波及到鄰近住家，但所幸沒有造成人員受傷。

彰化花壇也發生了一起火災事，初步懷疑與當地廟會活動有關。(圖／TVBS)

火災過後，現場騎樓被燒得只剩下頂棚和椅子的支架，廠房外頭也留下明顯的火燒痕跡。

這兩起火警雖然造成一定程度的財物損失，但所幸都沒有造成人員傷亡。相關單位正在進行進一步調查，以確定實際財物損失金額與確切的起火原因。

