台中后里民宅驚傳氣爆火警 七旬翁疑驚嚇過度 燒燙傷送醫

中部中心／黃毓倫、黃信儒 台中報導

台中后里分駐所對面民宅，下午四點多，驚傳氣爆火警，所長聽到聲響，第一時間前往協助，一名年約七旬的獨居男子，疑似驚嚇過度，倒在廚房，臉跟手都有燒燙傷。消防獲報到場時，發現桶裝瓦斯，有接頭脫落的情形，不排除是瓦斯氣爆釀禍！

后里分駐所對面民宅，傳出疑似氣爆聲響，消防人員到場前，警方第一時間衝到火場救人。

警方：「阿伯可以嗎，趕快先幫他拖出來。」

只見一名年約七十歲的男子，倒在廚房，疑似被震到昏迷。員警趕緊把他拉出戶外，緊急送醫搶救。

廣告 廣告

沒多久，消防人員也趕到現場，拉起封鎖線，進進出出調查火災源頭。

附近民眾：「碰一聲很大聲，（他有自己在煮東西），（還是在弄什麼），他自己在煮東西的樣子。」

疑似獨居男子烹飪時引發火警，傷者的前妻和女兒也趕來火場關心。事發在30日下午四點多，台中市消防局，接獲后里分駐所報案，對面住宅發生火警，警方除了先幫忙救人，也拿滅火器先將火勢撲滅。





台中后里民宅驚傳氣爆火警 七旬翁疑驚嚇過度 燒燙傷緊急送醫

疑似獨居男子在家烹飪引發火警，現場一片凌亂。（圖／民視新聞）









台中消防第五大隊副大隊長 林建男：「初步是由我們派出所的所長，把他帶出來，那他患者是昏迷的狀況，那後續就是經過一個檢傷，對聲音是有反應的，手部跟臉部有一些，一度的灼傷。」

由於現場傳出爆炸聲響，消防人員不排除是瓦斯氣爆釀災！

台中消防第五大隊副大隊長林建男：「我們現場是有看到瓦斯管，有脫落的情形，那他的開關閥是打開的，至於是什麼原因造成的，可能要再進一步了解這樣子。」





台中后里民宅驚傳氣爆火警 七旬翁疑驚嚇過度 燒燙傷緊急送醫

警方第一時間衝進火場救人（圖／民視新聞）









詳細原因，警消還要進一步釐清。所幸警消第一時間救援，七旬傷者，臉部跟手部27%一度燒燙傷，送醫搶救目前已經恢復意識，沒有生命危險！





原文出處：台中后里民宅驚傳氣爆火警 七旬翁疑驚嚇過度 燒燙傷緊急送醫

更多民視新聞報導

台中北屯火警！寢具店、髮廊陷火海黑煙狂噴 駭人畫面曝光

台中市北屯寢具店火警 大火蔓延波及8建築

基隆山區民宅火警 85歲失明婦嗆傷、燒燙傷送醫

