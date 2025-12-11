台中后里汽機車連環撞 轎車側翻呈「立筊」

基隆市 / 綜合報導 可惡的毒駕連環撞案件，發生在基隆！昨(9)日晚上6點多，交通尖峰時段，嫌犯開著車在基隆市區繞來繞去，準備要往八堵的方向，沒想到經過南榮路，突然暴衝！他先撞上正在執勤的垃圾車，倒垃圾的老先生被撞倒卡在車底，但駕駛還沒停下來，又沿路撞擊多輛汽機車，總共造成3人受傷送醫急救，幸好都沒有生命危險！警方趕到現場，發現嫌犯恍神、連話都說不清楚，果然在車上搜出喪屍煙彈，依毒品和公共危險罪法辦。黑色轎車疾駛而來撞上行進中的機車，騎士連人帶車被撞飛，車輛倒地摩擦當場冒出火花，肇事車輛還沒停下來，再撞向路邊停放的車輛，白色轎車直接轉了90度，可見撞擊力道有多猛烈，垃圾車駕駛說：「很大的碰撞聲，就很用力，感覺他(肇事駕駛)也速度很快啦，就直接撞下去了，然後就噴到那邊去了，垃圾車的隨車人員跟他的摩托車一起被撞飛到前面去。」肇事的黑色轎車安全氣囊爆開，車頭凹陷幾乎全毀，被波及的白色轎車車尾歪七扭八已經變成一團廢鐵，案發地點正好在垃圾收運，廢棄物四散現場一片狼藉，電器行送貨員說：「還好那台洗衣機放在那邊，不然就整個擠進去了，那是剛好那個是軟鐵，剛好把它緩衝擋住，他(肇事駕駛)就恍惚了啊，已經恍惚了，看起來像吸毒一樣。」昨日晚上6點多，基隆市仁愛區的南榮路，32歲的陳姓男子疑似從新北市的住處，開車到基隆市區繞啊繞，往八堵方向的途中突然暴衝，兩名騎士和倒垃圾的老先生被撞傷，正在執勤的垃圾車還有載運電器的小貨車都受損，警方在嫌犯車上搜出依托咪酯煙彈。基隆市南榮路派出所所長羅祐儒說：「肇事駕駛陳男，經酒測值為0，惟警方在現場查獲第二級毒品，依托咪酯煙彈一顆，對肇事駕駛實施毒駕唾液快篩，呈陽性反應。」警方在現場採證肇事嫌犯，還蹲在事故現場旁邊精神恍惚根本講不清楚為什麼暴衝，警方懷疑他邊開邊吸毒，依毒品和公共危險罪移送法辦。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話