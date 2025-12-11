台中后里汽機車連環撞 轎車側翻呈「立筊」
〔記者張軒哲／台中報導〕台中市后里區今(11)日上午7時許發生1起驚險車禍，1名翁姓男子駕駛轎車追撞前方轎車，轎車側翻後，往前滑行再撞倒2名機車騎士，翁男轎車「立筊」在馬路上，引起議論，詳細事故原因，有待警方調查釐清。
警方調查，今日7時3分許，后里區三豐路與星科路口發生交通事故。42歲翁男駕駛轎車沿三豐路內側快車道往三義方向直行，於上述時、地追撞陳女駕駛的轎車，後推撞林男駕駛的轎車，翁男車輛因而向右翻覆，與碰撞同向行駛於三豐路慢車道謝男及李女的機車。
謝男左腳擦挫傷未送醫及李女四肢多處擦挫傷送豐原醫院就醫，5名駕駛經檢測均未發現有酒駕情形，詳細肇事原因移請交通警察大隊調查。
更多自由時報報導
宜蘭「農用法拉利」逆向上國5 倒楣白車遭追撞
台中北屯奪命車禍！女駕駛疑闖紅燈猛撞2機車 騎士1死1傷
驚悚畫面曝光！台中OL撞飛兩騎士釀1死1傷 鞋子、機車碎片噴飛
疑因兒子欠債6萬 高雄檳榔攤老闆娘慘遭砍死 法院裁定嫌犯收押
其他人也在看
頂級豪車代表勞斯萊斯同樣逃不過電動車暴貶！國外折扣都是百萬元新台幣起跳！
頂級豪車代表勞斯萊斯同樣逃不過電動車暴貶！國外折扣都是百萬元新台幣起跳！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台北市闖紅燈取締前十名熱點曝光！冠軍路口一年狂開822張罰單！
開車騎車趕時間，常見駕駛心存僥倖，在黃燈閃爍時硬衝，卻不知不覺變成闖紅燈！如今科技執法無所不在，這類違規幾乎無處遁形。想知道台北市哪些路口最常取締闖紅燈嗎？闖紅燈會被罰多少錢呢？趕路前先看清楚，避免被開單，也多一分安全！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 3
Toyota經銷商曝6代RAV4、Urban Cruiser與Crown Sport動向！傳5代RAV4將售罄
隨著Toyota總代理和泰汽車公布2026台北車展將展出「純電跨界休旅」Urban Cruiser、「皇冠跑旅」Crown Sport之後，究竟Toyota 6代RAV4會不會展出？又這3款休旅車是否會導入或是何時上市？皆是不少消費者渴望盡早獲得解答的疑問。不過，在和泰汽車目前守口如瓶的情況下，有經銷端透露，現行5.5代RAV4已即將售罄，意味著6代RAV4可能即將接棒，且不排除導入動作應該會比和泰有預告車展發表的Urban Cruiser還要更快。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 2
超值到不可思議！2026 Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid驚豔版試駕：後座鐵桿真的沒了
已沈寂些許時日的主力SUV，Ford Taiwan總算是推出傳聞已久的Territory休旅新作，共計三等級、建議售價自94.9萬起，並且攤開規配表、實際試駕一輪後發現...還真是超值到有些不可思議！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前 ・ 2
《消費者報告》中古車可靠度排行：Lexus 最耐開 Tesla 掛車尾
《消費者報告》以 2016 年至 2021 年，品牌內所有車型所有車型的整體可靠性評定得分取平均值，調查樣本超過 14 萬輛汽車，對 26 個汽車品牌進行排名。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
特斯拉熱銷 訂單排到明年
關稅沒影響，特斯拉（Tesla）台灣新車賣光光，本季將大量交車、年增近七成，訂單已排到明年。台灣特斯拉昨（9）日表示，T...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
鎖定勞斯萊斯和賓利！Toyota Century Coupe 量產有望化身純正轎跑
Toyota 最奢華代表 Century 宣布獨立為子品牌，並於東京移動展上發表全新 Century Coupe 概念車，日前 Toyota 動力系統總裁上原隆直言，Century 將會搭載燃油引擎，而外媒也釋出量產版 Century Coupe 預想圖，不像概念車的跨界風格，而是真正的轎跑設定。自由時報汽車頻道 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
台灣 RAV4 第六代不能沒有 2.0 汽油動力 一數據秀關鍵原因
現行款 Toyota RAV4 即將完售，第六代有望在年底台北車展開放接單，首波有望優先導入 2.5 Hybrid 與 2.5 PHEV 油電動力。不過從銷售數據來看，台灣市場最依賴的仍是稅金較低、價格更親民的 2.0 汽油車型，占比高達 40%以上，成為大改款前最受關注的動力選項。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 1
年底出現搶訂潮 台灣特斯拉現貨全數秒殺
台灣Tesla車市再創新高，Model 3與Model Y現貨全數完售，第四季交付量可望突破6,000輛，同比去年同期增幅達68%。由於每季全球配額有限，現在下訂的新車多需排入2026年生產批次，想要優先入手的準車主得提早行動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
寶嘉聯合策略調整滿周年，三品牌累積訂單破5,500張
自2024年12月寶嘉聯合正式調整台灣市場的產品與通路佈局後，品牌營運走勢有著顯著成長。轉眼滿一週年，Peugeot與Citroën的在台表現不僅穩步成長，更成功帶回沉寂18年的義大利高性能品牌Alfa Romeo，讓集團的品牌陣形更形完整。據統計，截至2025年11月底，三大品牌累計新車訂單已突破5,500張，創下近20年來最亮眼的市場成績。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
特斯拉來勢洶洶 本土車廠明年仍有硬仗要打
關稅戰下，特斯拉強龍姿態力壓本土車廠商，業內指出，由於特斯拉具備美國車優勢，雖然特斯拉曾明言關稅若底定後「不會再降價」，...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
烤漆也能被召回！Genesis G90因車漆過於反光導致雷達誤判
汽車召回事件屢見不鮮，但原因往往與軟體、零件缺陷或結構安全相關，很少有車輛會因為「車漆太亮」而必須進行召回。Genesis近日發布的一項召回通知，卻證實了這個看似荒謬的情況，品牌旗艦豪華轎車G90，由於特定銀色烤漆反射過多雷達訊號，竟導致其ADAS先進駕駛輔助系統發生誤判，進而觸發「幽靈煞車」現象。這項奇特的召回案，涉及2023年至2026年份的G90車型，約483輛受影響。Genesis近日發布的一項召回通知，由於特定銀色烤漆反射過多雷達訊號，竟導致其ADAS先進駕駛輔助系統發生誤判，進而觸發「幽靈煞車」現象。根據NHTSA美國國家公路交通安全管理局的文件，導致G90無預警急煞的罪魁禍首，正是名為「Savile Silver」的車漆顏色。Genesis工程師經過長時間追蹤與測試，確認這款高級銀色烤漆中含有大量的鋁片成分。當G90前方的雷達感應器發射訊號時，這些鋁片會從保險桿外蓋反射訊號，並穿過保險桿橫樑傳回感應器。感應器隨即誤將這些反射訊號解讀為有車輛突然切入車道，尤其是在車速低於20 km/h，或啟動車道變換輔助功能時，便會啟動緊急煞車，嚴重危及行車安全。 這項問題的特殊性在於，工Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
福斯原廠認證中古車推年終特惠方案 享零頭款首年低月付
Certified Pre-Owned福斯原廠認證中古車秉持德國原廠標準，要帶給台灣消費者嚴謹專業的優質服務，所有車款皆經133 項全面車況認證仔細篩選審核，公開透明刊載於官方網站，選購可靠又便利，此外，8大保證讓消費者從購車至售後皆能享有完善保障，建立值得信賴的中古車品牌首選。即日起年終特惠熱烈開跑，入主即享零頭款首年低月付優惠，年底前指定財務方案再獲5,000元服務禮券，歡迎前往授權展示中心鑑賞試乘，在新的一年與可靠的出行夥伴展開耀眼征途。 台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp 提到：「Volkswagen The Golf由創新思維、卓越品質和精彩駕馭樂趣演繹半世紀不朽傳奇，不僅…CarFun玩車誌 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
歐洲也要推出Kcar？歐盟擬訂「E-Car」新車型對抗中國入侵
面對中國汽車品牌以具備價格優勢的電動車大舉入侵歐洲市場，歐盟正積極尋求反制策略。據最新報導，歐盟正在研擬一項新的提案，其目的在創建一個名為「E-Car」的汽車類別。這些E-Car將被定義為比傳統電動車型技術要求更低、設計更精簡的小型電動車。此舉的核心目標是幫助歐洲本土汽車製造商降低生產成本，從而提高競爭力，有效對抗來自中國低價電動車的強勢衝擊，這場在汽車產業的「反擊戰」已悄然展開。歐盟正在研擬一項新的提案，其目的在創建一個名為「E-Car」的汽車類別，對抗來自中國低價電動車的強勢衝擊。為了達成降低成本的目的，這項「E-Car」提案預計將放寬一些現行的技術要求。消息指出，新類別的車輛將可能豁免目前強制要求的一些安全系統，特別是那些針對長途駕駛設計的功能，例如駕駛員疲勞偵測系統。如果這項提案最終獲得批准，小型電動車的價格預計將下降10%至20%，讓歐洲消費者有機會以約15,000歐元至20,000歐元（約台幣54.5萬元～72.6萬元）的價格購入全新的歐洲本土電動車，藉此拉近與中國競爭對手的價格差距。 儘管E-Car的確切尺寸和重量限制尚未最終確定，但有分析師認為，一些日本的「Kcar輕型Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
赴韓注意交通路線！韓國鐵道、首爾地鐵罷工
[NOWnews今日新聞]赴韓國旅遊注意！韓國鐵道公社與首爾交通公社的工會預告11、12日相繼發動罷工，影響範圍將擴及全國鐵道及首都圈地鐵運輸，首爾市也緊急啟動運輸對策，旅客仍須多加注意並預備替代路線...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 發起對話
89歲騎士疑左轉闖「視線死角」 遭砂石車輾壓腳骨折
南投縣 / 綜合報導 南投縣草屯鎮發生一起驚險車禍，89歲的機車騎士疑似為了左轉，繞到砂石車前方緊貼著車頭行駛，因為砂石車車身比較高，這個位置是視線死角，司機沒看到前方的情況，撞了上去，機車騎士的腳被輪胎輾過骨折。機車騎士騎到砂石車的前方，還緊貼著車頭行駛，疑似視線死角司機沒看清楚，兩車發生碰撞，機車騎士被撞倒在地腳還被輪胎輾過，司機發現撞到人趕緊停下車子，警員擺放交通錐避免追撞，救護人員到場一看，這名89歲的機車騎士意識清楚，但傷勢還不輕，南投縣草屯消防分隊隊員蔣宗哲說：「看一下，(腳部)就是有骨折的情況。」消防隊員用止血帶為機車騎士包紮止血，固定受傷的部位，送往醫院急救，驚險的車禍發生在9日中午南投草屯鎮太平路，發生砂石車撞上機車的車禍，雙黃線上還看得到當時遺留的血跡，附近目擊的店家懷疑，機車騎士可能是要跨越雙黃線才會發生交通事故，附近店家說：「騎得比較外面，那個砂石車都剎車不及，就撞到他，雙黃線本來就不能這樣騎啊。」警方調查，機車騎士梁姓男子當時要左轉，從砂石車後方繞到前面，司機因為車身比較高沒有看到才會撞了上去，南投縣草屯警分局交通小隊小隊長賴啓文說：「(機車騎士)外側車道，切入內側車道左轉，並且從同向左轉的砂石車右後方，移到至砂石車左前方。」警方強調，機車騎士沒有依循標線標誌兩段式左轉，但砂石車司機也沒有注意前方的情況，才會發生這起車禍，確切事故原因與肇事責任還要進一步確認。 原始連結華視影音 ・ 32 分鐘前 ・ 發起對話
【試駕】以前或許不會想到，但試完Lexus RZ 550e F Sport之後你會更新電車清單
相較於其他品牌Lexus在電動車領域不算積極，但在試完RZ 550e F Sport之後，不僅對於各項表現擁有好感外，甚至還放進電動車考慮清單。Lexus於今年3月帶來改款RZ，在此之前國內方面提供RZ 450e旗艦單一車型，不過改款之後則規劃RZ 500e豪華/旗艦與RZ 550e F Sport，而本次試駕的RZ 550e F Sport，外觀方面雖和過往相比沒有調整，但在先天斜背車身線條和配置的20吋輪圈基礎上，加入前後下擾流飾板、車側下飾板、尾翼等F Sport套件後，則進一步讓RZ 550e F Sport散發運動樣貌，同時更出色的空氣力學也提升續航里程表現。改款RZ規劃RZ 500e豪華/旗艦與RZ 550e F Sport車型。RZ 550e F Sport配備前後下擾流飾板、車側下飾板。斜背身形讓RZ 550e F Sport自然地散發運動氣息。擾流尾翼不僅有助於空氣力學，視覺方面亦帶來運動化效果。充電孔附有F Sport銘牌。配備20吋輪圈及Aero運動輪圈蓋。電系架構與底盤是改款RZ最大變動進化，首先電池容量加大至76.96kWh，自然也讓續航里程獲得提升，在WLTCarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
毒駕上路連環撞 2騎士.1倒垃圾翁無辜受傷
基隆市 / 綜合報導 可惡的毒駕連環撞案件，發生在基隆！昨(9)日晚上6點多，交通尖峰時段，嫌犯開著車在基隆市區繞來繞去，準備要往八堵的方向，沒想到經過南榮路，突然暴衝！他先撞上正在執勤的垃圾車，倒垃圾的老先生被撞倒卡在車底，但駕駛還沒停下來，又沿路撞擊多輛汽機車，總共造成3人受傷送醫急救，幸好都沒有生命危險！警方趕到現場，發現嫌犯恍神、連話都說不清楚，果然在車上搜出喪屍煙彈，依毒品和公共危險罪法辦。黑色轎車疾駛而來撞上行進中的機車，騎士連人帶車被撞飛，車輛倒地摩擦當場冒出火花，肇事車輛還沒停下來，再撞向路邊停放的車輛，白色轎車直接轉了90度，可見撞擊力道有多猛烈，垃圾車駕駛說：「很大的碰撞聲，就很用力，感覺他(肇事駕駛)也速度很快啦，就直接撞下去了，然後就噴到那邊去了，垃圾車的隨車人員跟他的摩托車一起被撞飛到前面去。」肇事的黑色轎車安全氣囊爆開，車頭凹陷幾乎全毀，被波及的白色轎車車尾歪七扭八已經變成一團廢鐵，案發地點正好在垃圾收運，廢棄物四散現場一片狼藉，電器行送貨員說：「還好那台洗衣機放在那邊，不然就整個擠進去了，那是剛好那個是軟鐵，剛好把它緩衝擋住，他(肇事駕駛)就恍惚了啊，已經恍惚了，看起來像吸毒一樣。」昨日晚上6點多，基隆市仁愛區的南榮路，32歲的陳姓男子疑似從新北市的住處，開車到基隆市區繞啊繞，往八堵方向的途中突然暴衝，兩名騎士和倒垃圾的老先生被撞傷，正在執勤的垃圾車還有載運電器的小貨車都受損，警方在嫌犯車上搜出依托咪酯煙彈。基隆市南榮路派出所所長羅祐儒說：「肇事駕駛陳男，經酒測值為0，惟警方在現場查獲第二級毒品，依托咪酯煙彈一顆，對肇事駕駛實施毒駕唾液快篩，呈陽性反應。」警方在現場採證肇事嫌犯，還蹲在事故現場旁邊精神恍惚根本講不清楚為什麼暴衝，警方懷疑他邊開邊吸毒，依毒品和公共危險罪移送法辦。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
賓士推出全新CLA Hybrid油電複合動力車型， 3種動力5種配置，最佳油耗一公升跑24公里
賓士（Mercedes Benz）自2019年推出的EQ電動車系列的EQC，以及後來陸續推出的EQS、EQA、EQB和EQE等多款EQ系列新車，但銷狀況似乎不如預期，加上全球電動車買氣降溫，讓賓士感受到Hybrid油電車的重要。今日賓士發表全新CLA的 Hybrid油電複合動力車型，加入小型電動車系列，提供更多元的動力選擇，而一公升跑24公里的平均油耗，顯示油電複合動力仍是比務實的動力配置。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高公局提醒 國道駕駛須全程握住方向盤
高速公路局（下稱高公局）提醒，近年國內輔助駕駛系統（ADAS）配備率快速提升，包括主動式定速巡航（ACC）、車道維持輔助（LKA）與自動緊急煞車（AEB）等功能。然部分駕駛將「輔助駕駛」誤解為「自動駕駛」，甚至在行車中鬆手、分心，導致事故風險升高。該局強調，現行L2等級之自動車系統僅具「輔助駕駛」能力，駕駛須全程握住方向盤、注意前方路況，才是道路安全的主體。高公局指出，ADAS在多種情境下可能無法正確辨識路況，以主動式定速巡航（ACC）為例，雖能減輕駕駛負擔，但仍受限於「系統制動限制」與「車輛物理極限」；當前車突然減速或閃避時，系統在極短距離與時間內須完成判斷與制動，可能來不及提供足夠煞車力道；而面對靜止物體或極低速車輛（如緩撞車），即使ACC或自動緊急煞車系統（AEB） ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話