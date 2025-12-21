台中后里焚化廠緊急停爐 垃圾車大排長龍挨批 環保局曝原因

垃圾車大排長龍。（謝志忠提供／李京昇台中傳真）

台中市后里焚化廠外，近期天天可見垃圾車大排長龍的畫面，引發地方關注。市議員謝志忠在臉書分享車輛大排長龍的影片，並批台中垃圾與廚餘處理高達500噸，讓基層疲於奔命，垃圾問題惡性循環。對此，環保局回應，后里焚化廠因發現過熱器管排積灰情況，本月15日緊急啟動非計畫性停爐清灰作業，才會導致垃圾車排隊問題，預計今天完成點火起爐，恢復正常操作。

謝志忠指出，焚化爐量能不足、設備老化是常態問題，這樣的情況幾乎每天上演，他質疑「到底要等到什麼時候才能改善？」；台中市的垃圾與廚餘處理問題不是一朝一夕，而是長達7年的政策失敗累積所致，才會出現如今每天垃圾缺口200噸、廚餘300噸，合計高達500噸的驚人數字，而且還在持續增加。

謝志忠說，焚化廠今天未有進場作業，大排長龍的影片是昨天現場現況，清潔隊員從早上出太陽，排隊等到太陽下山，垃圾依舊還沒處理完，環保局要清潔員提前下班，但垃圾還未運完，怎麼可能下班？

他表示，從非洲豬瘟事件一路到現在，最辛苦的是站在第一線的環保局基層同仁，長時間加班早已疲於奔命，甚至傳出連加班費都出現問題。反觀市府正在舉辦的購物節，豪砸3億元現金抽獎，「抽得很爽」，卻讓清潔隊員連加班費都發不出來，讓人難以接受。

有關后里焚化廠等待進場車流一度出現壅塞情形，台中市政府環保局表示，后里焚化廠因發現過熱器管排積灰情況，已於12月15日緊急啟動非計畫性停爐清灰作業，以確保設備安全與後續穩定運轉。

環保局說明，檢修期間已同步啟動垃圾與廚餘進廠調度分流機制，維持全市清運作業正常進行。目前爐體管排清灰作業進度符合預期，預計於12月21日完成點火起爐，恢復正常操作。

環保局指出，當日下午2時至4時為垃圾車進廠尖峰時段，短時間車流集中，導致焚化貯坑整理速度一度不及，拉長車輛等待時間。環保局已立即要求操作廠商加強垃圾堆置整理及卸料效率，並加速垃圾車進廠作業，相關措施已於當日下午6時完成疏解，目前廠內外已無車輛排隊等候情形。

另針對外界關心清潔同仁工作負荷，環保局強調，因應特殊狀況造成清潔車輛等候時間增加，相關延長工時均會依實際勤務狀況核實給付加班時數。各區清潔隊均有年度加班費額度可供支應，如遇特殊勤務需求增加，也可另行向局本部申請，加班費均按月正常發放，確保基層同仁權益不受影響。將持續掌握焚化廠運作狀況與清運調度情形，兼顧設備安全、清運效率及同仁勞動權益，確保市民垃圾清運服務穩定無虞。

