台中后里老樹「撞臉神獸」 百年樟樹爆紅

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市后里神木除了月眉雲頭路旁的「大樟公」澤民樹最具知名度，本月四村路的圓環土地公廟旁有一棵百年樟樹爆紅，老樹樹型宛如一隻神獸。當地知名攝影師卓敬涵說，四村路老樹完全沒有經過人工雕塑，有如一隻帶有靈氣的神獸，樹型像一隻鹿。

四村路的圓環土地公廟位於后里街上，鄰近后里區公所，日前經由卓敬涵在網路分享，引起網友議論，陸續有當地居民注意這棵老樹，尤其陽光灑落樹梢，光影交疊，枝幹有如鹿的四肢、鹿角。

卓敬涵指出，當陽光落在樹梢縫隙間，宛如一顆眼睛，就像一隻莊嚴的神獸。

后里區公所今日指出，四村路圓環土地公廟老樹，是一棵百年樟樹，土地公廟跟老樹彼此相互依存，已融入當地居民生活。

后里四村路圓環土地公廟老樹樹型宛如一隻神獸。(記者張軒哲攝)

