台中后里親子農場 麗寶樂園全新登場

位於台中后里的麗寶樂園，不僅是大小朋友追逐遊樂設施、體驗驚險刺激的熱門景點，近期更悄悄迎來一個充滿溫馨與療癒的新景點「美樂地親子農場」讓遊客有機會在都會遊樂園的簇擁中，享受與各式可愛動物近距離接觸的愜意時光。試營運自即日起至2026年1月22日止，享有門票均一價199元的優惠。

「美樂地親子農場」這裡匯聚了許多深受人們喜愛的明星動物，像是慵懶的水豚、Q萌的羊駝、各種表情包的綿羊（熊貓羊、瓦萊黑鼻羊、跳跳羊、黑肚綿羊）、活潑的狐蒙、優雅的鵜鶘、柯爾鴨、馬和陸龜等等。

水豚、鵜鶘與柯爾鴨，這三種人氣動物被安排在同一區域，當天來訪時，水豚表現得相當有活力，對於遊客投餵的草飼料，也毫不猶豫地接受，展現出其溫馴友善的個性。看著牠們一邊享用美食，一邊不時地用鼻子輕輕嗅聞，或是與其他同伴互動，畫面格外溫馨。

色彩繽紛的小屋旁的狐蒙區域。您可以觀察到牠們活躍地挖掘地洞，彼此間追逐嬉戲，時而探頭探腦，時而像小哨兵一樣站立起來，環顧四周，維護著牠們的小小領地。

「美樂地親子農場」的羊群包括有著可愛黑白斑紋、如同熊貓般外表的「熊貓羊」；來自阿爾卑斯山，擁有彎曲犄角和毛茸茸外型的「瓦萊黑鼻羊」，牠們因為臉部和鼻子是黑色的，其他地方則是潔白的毛，模樣既奇特又可愛，俗稱「笑笑羊」；此外，還有充滿活力的「跳跳羊」以及「黑肚綿羊」。在這些羊兒們的活動區域，有幾隻羊兒會在圍欄外自由地與遊客互動，牠們會主動走近接受遊客的餵食，那種貼近的感覺，讓大人小孩都樂開懷。

羊駝，這些以其柔軟蓬鬆的毛髮和溫和的個性著稱的動物，在農場裡也有專屬的區域。

美樂地親子農場園區唯一的遊樂設施，「過山車」屬於人力踩動的飛車，大人小孩都可以體驗，為農場增添了一份輕鬆的樂趣。

美樂地親子農場

台中市后里區福容路𝟴號





