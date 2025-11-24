台中后里首間星巴克門市！后字馬場意象獨棟特色建築新開幕滿額贈
文／景點+ Rhoda整理報導
星巴克台中后里門市於11月23日正式開幕！后里區首間座落於市區的星巴克，設計靈感取自地名中「后」字意象，融入在地文化元素與品牌美學，打造出兼具溫馨舒適與品味的咖啡空間，讓消費者於咖啡香氣中享受片刻寧靜，體驗屬於后里的「第三生活空間」，開幕期間推出多重優惠，消費滿額還可把星巴克隨身保暖毯帶回家！
星巴克台中后里首間門市正式開幕，以地名意象打造溫暖咖啡新地標！（圖／星巴克，以下同）
門市外觀延伸自后里的歷史印象與馬場意象，整體造型宛如馬鞍，展現穩定而優雅的姿態。
室內設計以挑高天花迎接自然光，讓光線貫穿建築，營造明亮通透的氛圍。
靈感源自咖啡原產地的山脈線條，傾斜的造型象徵咖啡的能量與生命力，與周圍客席區形成對比又和諧的空間，讓消費者在靜謐細緻的氛圍中，享受悠閒時光。
慶祝開幕，台中后里門市同步推出首賣特色商品。「台中后里隨行卡」與「台中后里馬克杯」，設計靈感來自后里的兩大特色，騎乘鐵馬與薩克斯風樂音，展現當地豐富的人文風情，並收錄后豐鐵馬道沿途景緻，感受在地的自然與文化之美。
慶祝開幕，台中后里門市同步推出首賣特色商品。
同場加映「花卉女神隨行杯袋」，以后里聞名的花卉產業為題，結合劍蘭、文心蘭、百合與火鶴四大花卉元素，選用綠色與帆布色拼接，搭配細緻花卉圖案，展現后里花鄉魅力與星巴克風格的完美融合。
另有，門市首賣超Q萌Bearista熊夥伴化身牛仔騎士「騎士小熊手機腕繩組」，手持星巴克飲品、騎乘駿馬，以俏皮姿態展現后里馬場的活力與樂趣。
為慶祝「台中后里門市」開幕，11月23日至12月6日活動期間內，憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克旅行收納包一個；當日單筆消費滿2,200元發票，即可獲得星巴克隨身保暖毯一個。
11月23日至11月26日活動期間，於星巴克台中后里門市打卡”Meet Me @Starbucks-台中后里”並上傳FB、IG成功，即可購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，享第二杯半價優惠。
【Info】
台中后里門市
門市地址：421012 台中市后里區三豐路四段115號
門市電話：04-25589677；門市傳真：04-25585745
營業時間：星期一至星期日07:00 ~ 21:00 座席數：115席
開幕優惠
2025/11/23(日)~12/06(六)
憑當日單筆消費滿$800元發票，即可獲得星巴克旅行收納包一個；當日單筆消費滿$2,200元發票，即可獲得星巴克隨身保暖毯一個。
註：
1. 2025/12/5(五)當日不參加本活動。
2. 本活動不適用於外送外賣、電話預訂、行動預點服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。
3. 贈品依門市現貨為主，不累贈恕不挑款，數量有限，贈完為止。如遇全公司滿額贈活動，僅能擇一門檻兌換。
4. 飲料券/星運卡銷售恕不適用門市消費滿額贈活動。
5. 折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
2025/11/23(日)~11/26(三)
凡於星巴克台中后里門市打卡”Meet Me @Starbucks-台中后里”並上傳FB、IG成功，即可購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，享第二杯半價優惠。
註：
1. 本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。
2. 單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取。
3. 優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
4. 原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。
5. 折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
2025/11/23(日)~11/27(四)
凡原價點購新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列三個，即可贈限定品項一個。
註：
贈品需現場同時領取，依各門市實際數量為準，活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
2025/12/01(一)~12/04(四)
星禮程會員單筆消費滿$350元以上，即可獲得好友分享券一張。
註：
1. 本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。
2. 此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋。
3. 於活動期間到限定門市消費後，好友分享回饋會於消費後24小時內生效於帳號中，每次消費獲贈一張，每一帳號最多可獲贈2張，回饋期限為獲券日D+7，會員若於活動後銷退重結，將無法再獲贈優惠。
4. 憑券至全台星巴克門市可享好友分享優惠一次，購買兩杯大杯以上相同容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，並限當場一領取。
5. 優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
6. 原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。
7. 折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
注意事項：
1. 以上活動僅限台中后里門市使用。
2. 折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
3. 星巴克保留最終解釋及決定權利，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
