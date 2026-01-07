台中向上路六段車禍頻傳 議員楊典忠：設大貨車專用道或高架化

台中市向上路六段下坡路段事故頻傳，議員楊典忠要求設大貨車專用道路或是高架化道路。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市向上路六段下坡路段車禍頻傳，民進黨市議員楊典忠指出，這個路段是通往台中港區重要道路，大型車輛於下坡路段往往煞車不及常造成連環車禍，甚至撞向人行道，影響當地交通安全甚鉅，市府應該規劃大貨車專用道路或高架化道路直達台中港區，大小車輛分流，確保用路人安全。交通局說，已展開短、長期改善計畫。

楊典忠說，台中港帶動周邊關聯工業區、科技產業園區快速發展，大型貨櫃車輛越來越多，龍井、沙鹿向上路六段及國道3號交流道通往台中港道路，但疑似因為道路設計問題，常發生大型車輛於下坡路段往往煞車不及釀災，影響當地交通安全甚鉅。

楊典忠說，當地居民頻頻反映道路規劃設計、交通測速設施等問題，希望交通主管機關研議檢討，盡速提出改善或重新設計方案，應以確保用路人平安為優先，但是一段時間就有連環車禍發生，讓居民飽受驚嚇。

楊典忠指出，此一路段相當重要，因為是通往台中港、關聯工業區、科技產業園區的重要道路，關係著經濟發展，一次車禍不但造成駕駛的民眾的安全，也影響產業經濟，請市府儘速改善向上路自龍井、沙鹿往台中港區道路交通，減少大型車輛下坡路段肇事案件發生，維護海線民眾及車輛安全。

交通局說，為提升向上路六段下坡路段行車安全，短期上已於今年中旬完成標誌標線補強工程；長期方面，交通局邀集相關單位現地會勘，討論設置實體護欄、緩衝防撞設施及標線標誌加強優化等措施，提送交通改善小組與中華民國運輸學會審議完成，後續將與建設局養護工程處協力納入內政部國土管理署「台中市沙鹿區向上路(自強路至龍井交流道)道路及人行道改善工程」補助案件改善。

台中建議員楊典忠要求，台中市向上路六段下坡路段設大貨車專用道路或高架化。(記者蘇金鳳攝)

