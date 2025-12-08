台中向上路六、七段車禍頻傳 議員認是過重超載要求設移動式地磅

市議員陳廷秀要求在向上路長陡坡設移動式地磅。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天進行市府總預算的二讀會大體討論，市議員陳廷秀表示，向上路六、七段有區段測試，但還是常發生車禍，他認為是過重、超載所造成，要求警察局在該處加地磅，減少車禍；警察局長吳敬田則表示，車禍的因素是多元，不是單一因素。

市議員陳廷秀今天在市議會指出，指向上路六、七段老是發生車禍，他認為是過重、超載所造成，但是有人認為是區段測試才是元兇，但他認為超載超重才是重要因素，但竟然會被外界出征。

廣告 廣告

陳廷秀強調，台中市是否移動式地磅？警察局長吳敬田表示，要去查一下；陳廷秀表示，怎會不知道？這路段是重中之重，警察局表示，不能只說加強取締，要求短期不能治本就要治標，治本需要編相當高預算興建橋樑，但治標很簡單，只要設移動式地磅，而且要求加強宣導，不要以身試法，超重超載。

【看原文連結】

更多自由時報報導

2波冷空氣陸續報到「下探13度」 未來一週溫度1圖看懂

最愛吃台灣芭樂竟是「這國」！1年爆買1.5億、外銷占比逾7成

心臟醫學泰斗連文彬辭世享耆壽99歲 曾任李登輝御醫長達12年

2種沒用的東西會吞噬退休金！專家苦勸快扔掉

