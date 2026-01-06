台中向上路又出事！大貨車「煞車失靈」失控暴衝 自撞分隔島側躺

記者林意筑／台中報導

大貨車疑似因煞車失靈失控自撞分隔島。（圖／翻攝畫面）

台中市沙鹿區向上路七段下坡路段經常發生事故，昨（5）日晚間9時許，劉男駕駛大貨車行經此處時，疑似因煞車失靈失控自撞分隔島，撞擊力道猛烈，大貨車側翻橫躺於道路中，所幸並未波及其他用路人及車輛，駕駛也幸運毫髮無傷。警消人員獲報前往處理，經酒測確認劉男無酒駕情事，至於肇責及事故詳情有待交通警察大隊分析研判。

大貨車行經向上路七段時疑似煞車失靈失控往前衝。（圖／翻攝畫面）

由於沙鹿區向上路七段下為長下坡路段，許多大車行經此處時經常發生事故。昨晚9時13分許，劉男駕駛大貨車行經向上路七段時，疑似突然煞車失靈失控往前衝，劉男緊急將車輛方向偏移自撞上分隔島，導致大貨車向右側翻，橫躺於道路中，現場零件四散，一片狼籍。

警消人員獲報趕抵，針對劉男進行酒測，無酒駕情事，同時劉男向警方供稱，因大貨車煞車失靈而釀禍，警方依規定蒐證，後續將製作相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任歸屬。

