台中吸毒男「持槍闖泳池」朝幼童教練扣扳機 涉殺人未遂遭起訴
台中市一名29歲陳姓男子今年10月持改造手槍闖入一所游泳池學校，朝正在上課的教練、幼童扣扳機，所幸槍枝並未擊發，陳男步出泳池後，再持手槍敲破停車場一輛小客車的擋風玻璃，嚇壞車內的家長及幼童。警方到場逮捕陳男，發現他疑似使用毒品，檢方日前依殺人未遂罪嫌起訴。
台中地檢署起訴書指出，陳男去年11月底在友人邱姓男子位於桃園的住處，取得改造手槍1支、子彈43顆、毒品咖啡包73包（初驗含第三級毒品卡西酮）、愷他命1包（毛重約2公克）等物品。今年10月10日傍晚，陳男吞下20包毒品咖啡包後情緒失控，接著在晚間6時40分許，持改造手槍1支及26顆子彈，闖入位於台中的游泳池學校。
陳男闖入時，游泳池內一名教練正在教導一對未成年兄妹，陳男竟跳入水深僅80公分的教學泳池，一步步走向教練及幼童，先拉動手槍滑套，瞄準2人再扣動扳機。此時，教練趕緊將女童拉到他的後方，並抓回正在游泳的男童護在身旁，陳男手槍因不明原因卡彈，後續拉動滑套擊發仍無果，手槍也掉進水裡，教練趁著這短暫空檔，一手抓一名孩童爬上泳池逃跑。
沒想到，陳男撿起槍枝，還持續對著逃跑的教練、幼童扣板機，所幸都沒擊發，接著陳男步出泳池，至停車場持手槍敲擊停放小客車前擋風玻璃致碎裂，造成車內一名家長及一名女童驚嚇。
警方獲報後到場制伏陳男，發現他不僅語無倫次，還在他身上查扣了毒品咖啡包、槍枝及子彈等，將相關證物送交檢方。檢方偵辦後，依證人證詞、查扣證物等證據，於11月28日依殺人未遂、恐嚇及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴，涉毒品危害防制條例的部分將另案偵辦。
珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。
‧全國家暴專線：113
‧報警：110
‧線上通報：關懷e起來
台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導太可怕！今（2025）年國慶日（10月10日）當天，一名29歲陳姓男子持槍闖進台中西屯區一間游泳學校，並跳下游泳池對教練及2名孩童扣下扳機並拉動滑套恐嚇，幸好不明原因槍枝未擊發。警方獲報到場後，發現陳男情緒激動，甚至還用槍把一名蔡姓女子的轎車前擋風玻璃打碎，因此立即上前制止並逮捕，沒想到他卻辯稱，自己因為一口氣喝完20包毒品咖啡包，「無法控制身體」；後續除了會分析該槍枝是否具有殺傷力之外，也會把陳依法移送台中地方檢察署偵辦。據了解，陳男10月10日傍晚闖進西屯區光明路一間游泳學校，並拿出已填裝子彈的手槍跑到辦公區域，黃姓主管見狀趕緊走避；不料，陳接著卻將目標轉往正在游泳池教學的葉姓教練，以及2名學童，一對7歲和6歲的兄妹，陳男不但拉動滑套恐嚇，還朝著葉男和女童瞄準後扣扳機，幸好不明原因槍枝未擊發，沒有釀成憾事。警方在陳男身上查扣槍枝及子彈。（圖／民視新聞翻攝）台中市第六警分局表示，員警在接獲報案後，也立即到場制止陳男，沒想到他卻情緒激動，甚至拿槍將停車場內一名蔡女的轎車前擋風玻璃砸碎，導致車上的蔡姓母女飽受驚嚇；眼見陳行為脫序，警方也立即上前將其壓制並逮捕，隨後在他身上搜出43包毒品咖啡包（西洋鬼頭圖案，毛重183.5公克）、15包毒品咖啡包（賽車圖案，毛重60.8公克）、4包毒品咖啡包殘渣袋（西洋鬼頭圖案）、1支改造手槍（含1個彈匣）及26發子彈。警方在陳男身上查扣大量毒品。（圖／民視新聞翻攝）陳男砸碎轎車擋風玻璃。（圖／民視新聞翻攝）陳男遭逮後辯稱，自己因為「一次喝完20包毒品咖啡包」，意識不清醒，也無法控制身體，才會持槍闖入游泳學校，並否認有殺人與恐嚇的意圖。警方壓制陳男。（圖／民視新聞翻攝）此外，警方更在陳男住家扣得毒品咖啡包4包（賽車圖案，總毛重17.0公克）、毒品咖啡包殘渣袋7個（西洋鬼頭圖案）、愷他命1包（毛重2.0公克）、iPhone16手機1支、子彈17顆及空彈殼1顆。警方在陳男家中搜出大量毒品。（圖／民視新聞翻攝）警方除了將陳男當時所持槍枝送鑑，以分析是否具殺傷力之外，也依法將他移送台中地方檢察署偵辦。檢方則認為，陳男涉犯對未滿7歲之人殺人未遂、槍砲、毒品（另案偵辦）等罪，近日偵結將他提起公訴。台中第六警分局強調，對於任何危害公共安全行為，警方絕不寬貸，將持續加強治安掃蕩與查緝作為，以維護市民安全與社會秩序。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：快新聞／嚇壞！台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機 更多民視新聞報導汐止男吸完「喪屍煙彈」雨中上路 左轉闖紅燈撞死騎士遭起訴支持賴清德赴立院國情報告 王世堅：一問一答對總統不公平少女玩「猜拳脫衣」輸到全裸！遭2男輪流侵犯下場曝民視影音 ・ 19 小時前 ・ 9