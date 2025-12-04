台中吸毒男「持槍闖泳池」朝幼童教練扣扳機 涉殺人未遂遭起訴

台中市一名29歲陳姓男子今年10月持改造手槍闖入一所游泳池學校，朝正在上課的教練、幼童扣扳機，所幸槍枝並未擊發，陳男步出泳池後，再持手槍敲破停車場一輛小客車的擋風玻璃，嚇壞車內的家長及幼童。警方到場逮捕陳男，發現他疑似使用毒品，檢方日前依殺人未遂罪嫌起訴。

台中一所游泳池學校今年10月遭一名29歲陳姓男子持手槍闖入，朝教練、幼童扣扳機。游泳池示意圖。取自Unsplash

台中地檢署起訴書指出，陳男去年11月底在友人邱姓男子位於桃園的住處，取得改造手槍1支、子彈43顆、毒品咖啡包73包（初驗含第三級毒品卡西酮）、愷他命1包（毛重約2公克）等物品。今年10月10日傍晚，陳男吞下20包毒品咖啡包後情緒失控，接著在晚間6時40分許，持改造手槍1支及26顆子彈，闖入位於台中的游泳池學校。

陳男闖入時，游泳池內一名教練正在教導一對未成年兄妹，陳男竟跳入水深僅80公分的教學泳池，一步步走向教練及幼童，先拉動手槍滑套，瞄準2人再扣動扳機。此時，教練趕緊將女童拉到他的後方，並抓回正在游泳的男童護在身旁，陳男手槍因不明原因卡彈，後續拉動滑套擊發仍無果，手槍也掉進水裡，教練趁著這短暫空檔，一手抓一名孩童爬上泳池逃跑。

沒想到，陳男撿起槍枝，還持續對著逃跑的教練、幼童扣板機，所幸都沒擊發，接著陳男步出泳池，至停車場持手槍敲擊停放小客車前擋風玻璃致碎裂，造成車內一名家長及一名女童驚嚇。

警方獲報後到場制伏陳男，發現他不僅語無倫次，還在他身上查扣了毒品咖啡包、槍枝及子彈等，將相關證物送交檢方。檢方偵辦後，依證人證詞、查扣證物等證據，於11月28日依殺人未遂、恐嚇及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴，涉毒品危害防制條例的部分將另案偵辦。

