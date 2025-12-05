台中吸毒男作勢對幼童開槍遭「蓋牌」 吳敬田扯保護兒童議員痛批

男子闖泳池作勢對幼童開槍被警方「蓋牌」，中市警局長吳敬田竟稱「保護兒童」。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中驚爆國慶日當天有吸毒男持槍闖進民間游泳學校，甚至對教練、兩孩童扣板機；遲至3日因中檢的起訴書全案才曝光，市警局遭批「蓋牌」重大治安事件；警局長吳敬田今被問及卻稱，因兩童年幼，「基於兒少保護當然不能講」，多名市議員痛批瞎扯兒少法粉飾太平，質疑「是怕影響兒少？還是怕影響盧秀燕形象？」。

台中爆發吸毒男闖游泳池對幼童作勢開槍事件，但市警局事發後將案情輕描淡寫為「停車場持槍砸車案」，毒蟲進泳池對準兩幼童作勢開槍等案情絕口不提，事隔兩個月後因吸毒男被地檢署起訴，事件才曝光，遭各界強烈撻伐「蓋牌」重大治安事件。

市長盧秀燕今在議會答詢時，證實當天警察局就已向她報告此案，包括市議員陳淑華、陳俞融痛斥上從盧秀燕、下到市警局全在「蓋牌」，不敢讓市民知道有毒蟲闖泳池還對學童開槍，盧秀燕甚至在忙購物節抽獎，歌舞昇平、粉飾太平。

吳敬田反駁「隔天有11家媒體報導」，沒有蓋牌，遭議員打臉案件被避重就輕成「停車場持槍砸車」，媒體完全不知有泳池開槍部分；吳敬田改稱，因兩童各6、7歲，「基於保護兒童」、依兒少保護法不能講，還說，不可能蓋牌，「起訴後自然就公布了」。

盧秀燕也力挺警察局的處理流程正確，不造成過度恐慌，「敲鑼打鼓過多關切恐讓兩童面臨龐大壓力」。

陳淑華痛批，市警局選擇性的公布壓制吸毒犯，故意忽略吸毒犯持槍闖入游泳學校並且兩度近距離對兩童扣板機的事件，難道市民只能慶幸還好槍枝沒有擊發，否則不堪設想，警方故意掩蓋極具威脅性的刑案不公開說明，恐使相關類似場所的安全保護措施受到輕忽，沒有人要求公布兒少保護範圍的內容，不斷以兒少法推託、掩蓋，「是怕影響兒少？還是怕影響盧秀燕形象？」。

陳俞融也斥，蓋牌這兩個月來讓市民暴露在治安風險之下，突顯盧市府在危機處理的失能與傲慢。

